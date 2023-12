Vídeo: corpo de doméstica que morreu ao cair do elevador é sepultado | A TARDE

Foi sepultado na tarde desta terça-feira, 19, o corpo da empregada doméstica e cuidadora de crianças, Juliane Lima Gonçalves, que morreu na segunda-feira, 18, após cair em poço de elevador em um condomínio em Salvador no seu primeiro dia de trabalho.

O enterro aconteceu na Cemitério Municipal de São Felix, recôncavo baiano. Em imagens recebidas pelo Portal A TARDE, é possível ver que antes do sepultamento houve uma caminhada marcada por forte comoção de familiares e amigos que foram prestar o último adeus a Juliane.

Natural da cidade, ela era mãe de um menino de 11 anos. Juliane já havia trabalhado no apartamento em julho e iria prestar serviço novamente para o período festivo de fim de ano, cuidando dos netos da patroa. A babá, morreu no dia do aniversário da mãe.

"A família está desolada, principalmente a mãe, que recebeu a notícia do falecimento em pleno dia do aniversário. É horroroso para qualquer pessoa do mundo. Infelizmente vai ficar marcado por toda vida. Uma data feliz para todo mundo e que vai ser trocada por causa dessa tragédia", lamentou Adailton Gonçalves, marido da doméstica em entrevista à imprensa no final da manhã desta terça, momento em que foi ao Instituto Médico Legal (IML) fazer a liberação do corpo.

INVESTIGAÇÕES

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito civil nesta terça para apurar o caso. A ideia é que sejam reunidos elementos de prova, como laudos de órgãos de fiscalização, documentos do condomínio e do empregador da vítima, além de depoimentos.

De acordo com o órgão, o objetivo da apuração é identificar se as normas de saúde e segurança do trabalho, previstas na legislação brasileira, estavam sendo cumpridas no prédio.