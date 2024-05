Vídeo mostra momento de acidente em posto de combustível em Salvador | A TARDE

Um vídeo de segurança mostra o momento exato quando um veículo invade um posto de combustíveis na Avenida Octávio Mangabeira, Orla da Boca do Rio, em Salvador. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 29, e deixou cinco pessoas feridas.

Nas imagens é possível ver um homem escapando do impacto segundos antes do veículo invadir e bater na 'bomba' de combustível. O homem estava sentado em uma cadeira ao lado do equipamento atingido, porém, quando o carro entrou na área, ele corre para se salvar.





O acidente foi registrado por volta das 5h, no momento em que a unidade ainda estava fechada. De acordo com a Transalvador, as vítimas feridas foram dois homens e três mulheres. Todos foram socorridos por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para hospitais. O estado de saúde não foi informado.



Em função do acidente, o posto está interditado. A Transalvador não informou o que teria provocado o acidente que será investigado pela Polícia Civil. O trânsito não foi afetado.