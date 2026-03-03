RARIDADE
VÍDEO: Onças-pardas são filmadas pela 1ª vez no Litoral Norte da Bahia
Monitoramento da Bracell registra espécie rara e ameaçada de extinção
Por Isabela Cardoso
Após sete anos de monitoramento contínuo, a empresa Bracell registrou, pela primeira vez em vídeo, a presença de duas onças-pardas (Puma concolor) em suas áreas de conservação ambiental no Litoral Norte da Bahia.
A espécie, também conhecida como suçuarana ou puma, é classificada como ameaçada de extinção no estado, o que torna o registro um evento científico de grande relevância.
Os animais, de hábitos predominantemente noturnos, foram filmados em momentos e locais distintos, evidenciando que os fragmentos florestais da região ainda oferecem condições ideais de sobrevivência.
Veja os vídeos:
Indicador de saúde ambiental
Para o biólogo Igor Macedo, especialista em Meio Ambiente da Bracell, a aparição do felino é um selo de qualidade para a conservação local. "O registro comprova a existência de fragmentos florestais conservados. A presença desses animais reforça a necessidade de continuarmos trabalhando pela preservação", pontua.
As áreas onde os registros ocorreram fazem parte das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) mantidas pela empresa. Juntas, essas reservas somam mais de 3 mil hectares de Mata Atlântica protegida.
Um dos destaques é a RPPN Lontra, reconhecida pela UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
Riqueza da fauna e flora protegidas
As unidades de conservação da empresa abrigam uma biodiversidade impressionante:
- Mamíferos: 60 espécies (incluindo a onça-parda).
- Aves: Mais de 300 espécies.
- Plantas: 600 espécies nativas catalogadas.
- Anfíbios e répteis: Cerca de 150 espécies somadas.
Estratégia de sustentabilidade
A proteção dessas áreas é reforçada pelo Compromisso Um-Para-Um, iniciativa que garante a conservação de um hectare de floresta nativa para cada hectare de floresta plantada pela empresa.
Além disso, a segurança contra a caça predatória e o monitoramento rigoroso de cursos d'água e nascentes permitem que animais de topo de cadeia, como a onça-parda, voltem a circular e se reproduzir na região.
