Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RARIDADE

VÍDEO: Onças-pardas são filmadas pela 1ª vez no Litoral Norte da Bahia

Monitoramento da Bracell registra espécie rara e ameaçada de extinção

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

03/03/2026 - 17:06 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A espécie é conhecida como suçuarana ou puma
A espécie é conhecida como suçuarana ou puma -

Após sete anos de monitoramento contínuo, a empresa Bracell registrou, pela primeira vez em vídeo, a presença de duas onças-pardas (Puma concolor) em suas áreas de conservação ambiental no Litoral Norte da Bahia.

A espécie, também conhecida como suçuarana ou puma, é classificada como ameaçada de extinção no estado, o que torna o registro um evento científico de grande relevância.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os animais, de hábitos predominantemente noturnos, foram filmados em momentos e locais distintos, evidenciando que os fragmentos florestais da região ainda oferecem condições ideais de sobrevivência.

Veja os vídeos:

Indicador de saúde ambiental

Para o biólogo Igor Macedo, especialista em Meio Ambiente da Bracell, a aparição do felino é um selo de qualidade para a conservação local. "O registro comprova a existência de fragmentos florestais conservados. A presença desses animais reforça a necessidade de continuarmos trabalhando pela preservação", pontua.

Leia Também:

Isabela Suarez é destaque na 2ª edição do Talk Mulheres Inspiradoras
Chapada Diamantina conquista direito ao cultivo de Cannabis medicinal
PCdoB quer vaga na chapa de Wagner e Rui Costa e indica nome

As áreas onde os registros ocorreram fazem parte das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) mantidas pela empresa. Juntas, essas reservas somam mais de 3 mil hectares de Mata Atlântica protegida.

Um dos destaques é a RPPN Lontra, reconhecida pela UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Riqueza da fauna e flora protegidas

As unidades de conservação da empresa abrigam uma biodiversidade impressionante:

  • Mamíferos: 60 espécies (incluindo a onça-parda).
  • Aves: Mais de 300 espécies.
  • Plantas: 600 espécies nativas catalogadas.
  • Anfíbios e répteis: Cerca de 150 espécies somadas.

Estratégia de sustentabilidade

A proteção dessas áreas é reforçada pelo Compromisso Um-Para-Um, iniciativa que garante a conservação de um hectare de floresta nativa para cada hectare de floresta plantada pela empresa.

Além disso, a segurança contra a caça predatória e o monitoramento rigoroso de cursos d'água e nascentes permitem que animais de topo de cadeia, como a onça-parda, voltem a circular e se reproduzir na região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Animais Bahia meio ambiente Onça-parda

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A espécie é conhecida como suçuarana ou puma
Play

VÍDEO: Onças-pardas são filmadas pela 1ª vez no Litoral Norte da Bahia

A espécie é conhecida como suçuarana ou puma
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

A espécie é conhecida como suçuarana ou puma
Play

Denúncias revelam sucateamento de escola municipal no Vale do Capão

A espécie é conhecida como suçuarana ou puma
Play

Moradora atravessa rio em retroescavadeira para ir a hospital na Bahia

x