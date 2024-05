Vídeo: suspeito de roubo é agredido no interior da Bahia | A TARDE

Um jovem suspeito de roubo foi agredido por populares na Praça Hélio Quadros, no município de Itagibá, no interior da Bahia, na quarta-feira (1°). De acordo com o site Giro Ipiaú, cinco pessoas participaram da sessão de espancamento contra o suspeito.

O episódio foi gravado em vídeo. Nas imagens, é possível ver o suspeito de roubo sendo agredido com socos e pontapés. Um dos jovens chega a apertar o pescoço do suspeito, que está caído no chão da praça. As agressões só terminam quando o jovem consegue escapar e fugir do grupo.

O Portal MASSA! entrou em contato com as polícias Militar e Civil para saber se há registro do caso e quais medidas estão sendo adotadas sobre o episódio. No entanto, não houve resposta até o fechamento desta matéria.





Vídeo: suspeito de roubo é agredido no interior da Bahia Reprodução