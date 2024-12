VÍDEO: teto desaba parcialmente em empresa de call center na Bahia

Parte do teto caído na empresa Tel Centro de Contatos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Parte do teto de um dos galpões da empresa de call center Tel Centro de Contatos, na unidade de Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador, desabou na tarde de segunda-feira, 2.

Veja o vídeo:

Não há informações sobre feridos e nem as causas do ocorrido. A equipe de reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a empresa, mas não obteve retorno.