Vítima de acidente em MG passaria fim de ano com família na Bahia

Selma Batista de Moraes Prates, tinha 42 anos, - Foto: Reprodução | Redes sociais

A professora baiana Selma Batista de Moraes Prates, de 42 anos, está entre as vítimas do trágico acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro na BR-116, em Minas Gerais, que deixou mais de 41 mortos. A informação foi confirmada pela cunhada de Selma.

"Estamos ainda sem acreditar e tentando reunir forças", disse a cunhada, que preferiu não se identificar.

A cunhada de Selma informou que a professora era natural de Ipiaú, na Bahia, e trabalhava em São Paulo há cerca de sete anos. Como de costume, no final do ano, ela viajava para a Bahia para passar o Natal e o Réveillon com a família.

O corpo de Selma Prates está sendo mantido no Instituto Médico Legal (IML) até a noite deste domingo, 22. Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento.

Relembre o caso:



A colisão aconteceu no km 286 da BR-116, na altura de Lajinha, distrito de Teófilo Otoni. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus havia saído do terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, por volta das 7h da sexta-feira, 20, com destino a Elísio Medrado, na Bahia. O acidente ocorreu por volta das 3h30, antes de completarem as primeiras 24 horas da viagem.