Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSTO

Vocalista da banda Chicabana fica ferido após carro capotar na Bahia

Cantor perdeu o controle do automóvel

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

28/01/2026 - 21:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Vocalista da banda Chicabana fica ferido após carro capotar na Bahia
-

O vocalista da banda Chicabana, conhecido como Kiko, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 28, em Feira de Santana, no interior da Bahia. O episódio ocorreu enquanto o artista dirigia por uma das vias da cidade.

A informação foi divulgada pela própria banda, que relatou que o cantor perdeu o controle do automóvel nas proximidades do bairro Cruzeiro. O impacto fez com que o veículo capotasse, gerando grande susto, mas sem consequências graves.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Escola de Saúde abre 50 vagas para curso de cuidados paliativos
Mulher fica ferida após enroscar pescoço em fio preso a poste
Funcionária de loja fica ferida após prateleira desabar na Bahia

Estado de saúde

Após o acidente, Kiko foi levado para atendimento médico. Ele sofreu escoriações no rosto e apresentou arranhões próximos a um dos olhos, mas recebeu medicação e foi liberado poucas horas depois.

Já em casa, o cantor gravou um vídeo para tranquilizar fãs e seguidores. Nas imagens, ele afirma que passa bem e atribui o desfecho sem gravidade à fé. Segundo o artista, apesar da violência do impacto, não houve ferimentos sérios.

Kiko também aproveitou para agradecer as mensagens de apoio e demonstrar gratidão pelo que chamou de livramento. O estado de saúde do cantor é estável e não há registro de complicações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidentes de trânsito artistas baianos feira de santana música

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x