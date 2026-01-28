Vocalista da banda Chicabana fica ferido após carro capotar na Bahia

- Foto: Reprodução Redes Sociais

O vocalista da banda Chicabana, conhecido como Kiko, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 28, em Feira de Santana, no interior da Bahia. O episódio ocorreu enquanto o artista dirigia por uma das vias da cidade.

A informação foi divulgada pela própria banda, que relatou que o cantor perdeu o controle do automóvel nas proximidades do bairro Cruzeiro. O impacto fez com que o veículo capotasse, gerando grande susto, mas sem consequências graves.

Estado de saúde

Após o acidente, Kiko foi levado para atendimento médico. Ele sofreu escoriações no rosto e apresentou arranhões próximos a um dos olhos, mas recebeu medicação e foi liberado poucas horas depois.

Já em casa, o cantor gravou um vídeo para tranquilizar fãs e seguidores. Nas imagens, ele afirma que passa bem e atribui o desfecho sem gravidade à fé. Segundo o artista, apesar da violência do impacto, não houve ferimentos sérios.

Kiko também aproveitou para agradecer as mensagens de apoio e demonstrar gratidão pelo que chamou de livramento. O estado de saúde do cantor é estável e não há registro de complicações.