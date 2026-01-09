Fenômeno climático provoca fim de semana de calor em toda Bahia

Esse sistema provoca um forte contraste nas condições do tempo - Foto: Agência Brasil / Fernando Frazão

O fim de semana na Bahia será marcado por calor em todas as regiões do estado, com instabilidades concentradas principalmente no litoral, devido à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). As informações foram divulgadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), nesta sexta-feira, 9.

Previsão para sexta-feira

Para esta sexta-feira, 9, a atuação do VCAN, associada a um cavado em baixos níveis da atmosfera, mantém o tempo instável em áreas do litoral baiano, com chuvas isoladas, principalmente no Baixo Sul.

Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo, a previsão indica precipitações pontuais intercaladas com períodos de abertura de sol. Na capital, as temperaturas variam entre 25°C e 30°C.

No interior, o sol predomina e o calor se intensifica, com máximas chegando a 35°C em Paulo Afonso, Juazeiro, Remanso, Barra, Ibotirama e Bom Jesus da Lapa. Em Feira de Santana, os termômetros oscilam entre 23°C e 30°C, enquanto em Senhor do Bonfim as máximas alcançam 33°C.

Sábado

No sábado, o cenário permanece semelhante. O VCAN continua favorecendo a variação de nebulosidade e chuvas isoladas no litoral, com destaque para o Baixo Sul. Em Salvador, as temperaturas seguem estáveis, entre 25°C e 30°C. No Sul, cidades como Ilhéus e Teixeira de Freitas registram mínimas entre 21°C e 23°C e máximas em torno de 30°C.

No interior, o calor segue predominando, com 34°C a 35°C no Vale do São Francisco, especialmente em Juazeiro, Paulo Afonso, Barra e Ibotirama. Na Chapada Diamantina, as temperaturas são mais amenas, variando entre 18°C e 30°C em Piatã e entre 19°C e 30°C em Morro do Chapéu.

Domingo

No domingo, o VCAN mantém as condições de instabilidade no litoral da Bahia. São previstas pancadas de chuva isoladas em Salvador, Região Metropolitana, Recôncavo e Baixo Sul, alternadas com períodos de melhoria. Na capital, as temperaturas variam entre 24°C e 30°C.

No interior, o tempo segue firme e quente. As máximas permanecem em torno de 35°C no Oeste e no Vale do São Francisco, como em Barra, Ibotirama e Bom Jesus da Lapa. Em Vitória da Conquista, o clima é mais ameno, com temperaturas entre 18°C e 26°C.

O que é um Vórtice Ciclônico?

O VCAN é um sistema atmosférico de baixa pressão que atua nos altos e também nos médios níveis da atmosfera, caracterizado pela circulação dos ventos em sentido horário no Hemisfério Sul. Esse sistema provoca um forte contraste nas condições do tempo.

No centro do VCAN, ocorre a descida de ar mais seco, o que dificulta a formação de nuvens e favorece tempo firme, sol intenso e calor elevado. Nas bordas do sistema, o ar quente e úmido sobe, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, responsáveis por pancadas de chuva, trovoadas e temporais isolados.

Esse fenômeno é comum no Nordeste brasileiro, especialmente durante a primavera e o verão, e influencia de forma significativa a circulação atmosférica, provocando tempo seco e quente em algumas áreas e instabilidade atmosférica em outras, principalmente nas regiões próximas às bordas do sistema, com maior impacto sobre o litoral.