Transporte gratuito na Bahia? Projeto propõe fim de tarifas no estado

Projeto pede tarifa zero no transporte público da Bahia - Foto: Denisse Salazar | Ag. ATARDE

Assunto que vem rendendo discussões na esteira da mobilidade em todo o país, a Bahia pode ter tarifa zero no transporte público estadual.

Pelo país, algumas medidas neste sentido já estão sendo adotadas. Na Bahia, a partir do próximo domingo, 11, a cidade de Alagoinhas (centro-norte do estado) vai iniciar o processo no transporte público municipal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na Região Nordeste há outros dois exemplos: Teresina, capital do Piauí, e em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará.

Projeto na Alba

Aqui na Bahia, o deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) apresentou um projeto de indicação ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) a elaboração de estudos técnicos para a implantação da política no transporte público estadual, incluindo ônibus, metrô e sistema ferry-boat.

De acordo com o parlamentar, a proposta enfrenta diretamente um dos principais fatores de desigualdade social no estado: o alto custo do transporte público, que pesa diariamente no orçamento dos trabalhadores.

Conforme o psolista, o modelo atual é falido e injusto, pois transfere o custeio do sistema justamente para quem menos pode pagar.

“O aumento permanente das tarifas afasta usuários, piora o serviço e empurra a população para soluções precárias. Transporte público não pode ser tratado como mercadoria; é um direito social”, afirmou o parlamentar.

O que pede o projeto?

A indicação prevê que os estudos analisem os custos reais do sistema, as fontes alternativas de financiamento, a integração entre os modais e os impactos sociais, econômicos e ambientais da Tarifa Zero.

Coelho ressalta que experiências já consolidadas em mais de 110 municípios brasileiros demonstram que o modelo é viável e traz benefícios concretos, como o aumento do número de passageiros, a melhoria da frota, a geração de empregos, o estímulo ao comércio local, além da redução da poluição e dos acidentes de trânsito.

Diálogo com propostas nacionais

A proposta dialoga, também segundo ele, com iniciativas nacionais, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Sistema Único de Mobilidade Urbana (SUM), de autoria da deputada federal Luiza Erundina (PSOL), que busca garantir financiamento público permanente ao transporte coletivo e fortalecer políticas como a Tarifa Zero.

“A Tarifa Zero amplia o acesso à cidade, garante o direito de ir e vir, facilita o acesso à saúde, à educação e ao trabalho, e faz a economia girar nos bairros populares. É uma medida de justiça social”, reforçou o deputado.

Nova Rodoviária de Salvador vai mesmo resolver trânsito?

A nova Rodoviária de Salvador, localizada às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, nasce com a promessa de oferecer mais modernidade e qualidade aos passageiros que vão rumo às cidades do interior baiano.

A mudança começou a ganhar força em 2019, mas o projeto só começou a ser desenvolvido em 2021, ainda no governo Rui Costa (PT). Em 2026, o novo equipamento ganhou uma data oficial para ser entregue: dia 19 de janeiro.

No dia seguinte, 20, uma terça-feira, o espaço será aberto ao público, e os ônibus terão como destino de saída e entrada este local, como já anunciado pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).