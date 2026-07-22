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CAPACITAÇÃO

Workshop IGM-CFA reforça gestão municipal com foco em planejamento

Evento realizado pelo Conselho Federal de Administração capacita gestores para decisões eficientes

Rodrigo Tardio
Por
Iniciativa consolida esforço contínuo de qualificação no setor público
Iniciativa consolida esforço contínuo de qualificação no setor público - Foto: Reprodução

A modernização da administração pública ganha mais um importante aliado. O Workshop de Gestão Pública IGM-CFA (Índice de Governança Municipal) surge com a missão de capacitar gestores e equipes técnicas municipais no uso estratégico de ferramentas avançadas de gestão e análise de dados.

Historicamente, uma das maiores barreiras enfrentadas pelas prefeituras em todo o país é a dificuldade em elaborar e executar um planejamento estratégico eficiente. Para mudar esse cenário, o workshop utiliza como base a metodologia do IGM-CFA, que avalia e mensura o desempenho das cidades a partir do cruzamento de dados e indicadores públicos oficiais — como os disponíveis pelo Datasus, além de outros bancos governamentais.

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"A grande virada de chave para os municípios é conseguir enxergar sua própria realidade por meio de dados concretos. Queremos entregar aos gestores uma espécie de painel financeiro e operacional completo, permitindo que eles identifiquem gargalos e saibam exatamente onde investir os recursos públicos",

Transformação

A iniciativa consolida um esforço contínuo de qualificação no setor público. O programa já soma mais de 3 mil capacitações realizadas na área de governança, impactando diretamente a forma como prefeitos, secretários e técnicos municipais gerenciam os orçamentos e políticas públicas.

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Com a entrega desse "painel de controle", a expectativa é que os municípios consigam:

  • Diagnosticar fragilidades: identificar com precisão quais áreas (como saúde, educação ou finanças) necessitam de atenção prioritária.
  • Planejar a longo prazo: superar a cultura do imprevisto por meio de metas baseadas em evidências.
  • Garantir transparência: melhorar a prestação de contas à população e otimizar a aplicação das receitas municipais.

Ao capacitar os quadros locais para manusear essas ferramentas, o IGM-CFA reafirma o compromisso da Administração em ser uma ponte para prefeituras mais eficientes, transparentes e preparadas para os desafios do futuro.

Prêmio CFA de Jornalismo 2026

Com o tema “Administração que transforma o Brasil”, a iniciativa valoriza reportagens que traduzem dados e gestão em notícias de impacto para a sociedade.

As inscrições para a edição de 2026 do Prêmio CFA de Jornalismo foram oficialmente abertas e seguem disponíveis até o dia 31 de agosto. Promovida pelo Conselho Federal de Administração (CFA), a premiação reconhece reportagens de profissionais e estudantes de todo o país que transformam conceitos técnicos de gestão em boas histórias e informação acessível para a população.

Sob o tema “Administração que transforma o Brasil”, a iniciativa busca destacar o papel da gestão diante de cenários complexos e transformações profundas no mercado e na sociedade.

Categorias e modalidades

A premiação é dividida em dois grandes eixos:

Jornalismo Profissional: voltado a jornalistas com registro ativo em três modalidades:

Texto: jornal impresso, revistas e portais de notícias;

Áudio: rádio convencional, rádio web e podcasts;

Vídeo: reportagens, programas ou documentários em TV ou streaming.

Jornalismo universitário: destinado a estudantes da área com trabalhos publicados em veículos-laboratório acadêmicos.

Premiação e valores

A edição deste ano vai distribuir R$ 60 mil em prêmios em dinheiro, além de troféus e certificados:

Categorias Profissionais (Texto, Áudio e Vídeo):

1º lugar: R$ 10.000,00 + troféu e certificado

2º lugar: R$ 6.000,00 + certificado

3º lugar: R$ 3.500,00 + certificado

Categoria universitária:

Vencedor: R$ 1.500,00 + publicação do trabalho nos veículos oficiais do CFA

Sugestões de Pautas e Temas

Os participantes podem abordar matérias relacionadas a:

Casos de sucesso em gestão pública e municipal;

Impactos da Inteligência Artificial no mercado de trabalho;

Governança, compliance e planejamento estratégico;

Uso do Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) para diagnósticos públicos;

Outras pautas que mostrem o impacto da Administração na economia e na rotina do cidadão.

Como participar

Prazo: Até 31 de agosto de 2026.

Inscrição: Gratuita e realizada exclusivamente pelo site www.cfa.org.br/premiojornalismo.

Limite: Cada participante (CPF) pode submeter até cinco trabalhos.

Resultado: Os vencedores serão revelados em cerimônia oficial no mês de novembro.

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Tags

Análise de Dados Capacitação Municipal Gestão Pública governança municipal planejamento estratégico Transparência no Setor Público

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