Workshop IGM-CFA reforça gestão municipal com foco em planejamento

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A modernização da administração pública ganha mais um importante aliado. O Workshop de Gestão Pública IGM-CFA (Índice de Governança Municipal) surge com a missão de capacitar gestores e equipes técnicas municipais no uso estratégico de ferramentas avançadas de gestão e análise de dados.

Historicamente, uma das maiores barreiras enfrentadas pelas prefeituras em todo o país é a dificuldade em elaborar e executar um planejamento estratégico eficiente. Para mudar esse cenário, o workshop utiliza como base a metodologia do IGM-CFA, que avalia e mensura o desempenho das cidades a partir do cruzamento de dados e indicadores públicos oficiais — como os disponíveis pelo Datasus, além de outros bancos governamentais.

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"A grande virada de chave para os municípios é conseguir enxergar sua própria realidade por meio de dados concretos. Queremos entregar aos gestores uma espécie de painel financeiro e operacional completo, permitindo que eles identifiquem gargalos e saibam exatamente onde investir os recursos públicos",

Transformação

A iniciativa consolida um esforço contínuo de qualificação no setor público. O programa já soma mais de 3 mil capacitações realizadas na área de governança, impactando diretamente a forma como prefeitos, secretários e técnicos municipais gerenciam os orçamentos e políticas públicas.

Com a entrega desse "painel de controle", a expectativa é que os municípios consigam:

Diagnosticar fragilidades: identificar com precisão quais áreas (como saúde, educação ou finanças) necessitam de atenção prioritária.

Planejar a longo prazo: superar a cultura do imprevisto por meio de metas baseadas em evidências.

Garantir transparência: melhorar a prestação de contas à população e otimizar a aplicação das receitas municipais.

Ao capacitar os quadros locais para manusear essas ferramentas, o IGM-CFA reafirma o compromisso da Administração em ser uma ponte para prefeituras mais eficientes, transparentes e preparadas para os desafios do futuro.

Prêmio CFA de Jornalismo 2026

Com o tema “Administração que transforma o Brasil”, a iniciativa valoriza reportagens que traduzem dados e gestão em notícias de impacto para a sociedade.

As inscrições para a edição de 2026 do Prêmio CFA de Jornalismo foram oficialmente abertas e seguem disponíveis até o dia 31 de agosto. Promovida pelo Conselho Federal de Administração (CFA), a premiação reconhece reportagens de profissionais e estudantes de todo o país que transformam conceitos técnicos de gestão em boas histórias e informação acessível para a população.

Sob o tema “Administração que transforma o Brasil”, a iniciativa busca destacar o papel da gestão diante de cenários complexos e transformações profundas no mercado e na sociedade.

Categorias e modalidades

A premiação é dividida em dois grandes eixos:

Jornalismo Profissional: voltado a jornalistas com registro ativo em três modalidades:

Texto: jornal impresso, revistas e portais de notícias;

Áudio: rádio convencional, rádio web e podcasts;

Vídeo: reportagens, programas ou documentários em TV ou streaming.

Jornalismo universitário: destinado a estudantes da área com trabalhos publicados em veículos-laboratório acadêmicos.

Premiação e valores

A edição deste ano vai distribuir R$ 60 mil em prêmios em dinheiro, além de troféus e certificados:

Categorias Profissionais (Texto, Áudio e Vídeo):

1º lugar: R$ 10.000,00 + troféu e certificado

2º lugar: R$ 6.000,00 + certificado

3º lugar: R$ 3.500,00 + certificado

Categoria universitária:

Vencedor: R$ 1.500,00 + publicação do trabalho nos veículos oficiais do CFA

Sugestões de Pautas e Temas

Os participantes podem abordar matérias relacionadas a:

Casos de sucesso em gestão pública e municipal;

Impactos da Inteligência Artificial no mercado de trabalho;

Governança, compliance e planejamento estratégico;

Uso do Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) para diagnósticos públicos;

Outras pautas que mostrem o impacto da Administração na economia e na rotina do cidadão.

Como participar

Prazo: Até 31 de agosto de 2026.

Inscrição: Gratuita e realizada exclusivamente pelo site www.cfa.org.br/premiojornalismo.

Limite: Cada participante (CPF) pode submeter até cinco trabalhos.

Resultado: Os vencedores serão revelados em cerimônia oficial no mês de novembro.