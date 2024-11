Xique-Xique Bahia: entenda como cidade baiana se tornou meme

Cidade de Xique-Xique - Foto: Reprodução

Durante seus possantes 310 anos de história, a bucólica Xique-Xique, na Bahia, teve sua calmaria interrompida em dois momentos: em setembro de 1886, quando uma revolta resultou em sete mortes e na fuga do juiz, e em 2024, quando tuiteiros tirados a engraçadinhos passaram a profanar a metrópole do sertão nas redes sociais.

Seja pela discutível comicidade do nome da cidade - que deriva da espécie de cacto homônima - ou pelo fardo geográfico de estar isolada no interior baiano, a quase 600 km de Salvador, Xique-Xique virou sinônimo de lugar remoto.

Daí surgiram comentários irônicos do tipo: "Por que você está preocupado com as eleições dos Estados Unidos? Você mora em Xique-Xique Bahia". A citação ao município baiano ocorre mesmo no caso da pessoa morar em São Paulo, Boa Vista ou São João de Meriti.

Não se sabe quem foi o pioneiro ou pioneira no meme, mas há registros da citação desde 2023.

O auge de Xique-Xique, no entanto, foi atingido neste mês, fazendo a cidade tornar-se ícone no Twitter.

Veja memes:

"nós fodemos com essa merda mano, nós viemos das ruas, eu estava em algumas armadilhas traficando crack com meu slime mano, você não entende essa merda vadia"



📍- Xique Xique, Bahia. https://t.co/0rXrF5IEsE — buck 🇵🇸 (@buuckz) May 26, 2023

eu não acredito que a cidade de xique-xique bahia existe de verdade… fui pesquisar e eh real omg! — anne (@colapsou) October 21, 2024

Alguém avisa pra esse homem que eu moraria com ele até em xique-xique Bahia ele ganhando só um salário mínimo pic.twitter.com/ETTWP3UqiG — Parente (@vitoriasparente) October 18, 2024

meu maior sonho de vida eh viver um grande amor ver o santos campeão e conhecer xique xique na bahia — MARWA (@mahagess) October 21, 2024