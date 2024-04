Após vitória de Davi, Paulo Ricardo pede desculpas: “aquele abraço” | A TARDE

Davi Brito venceu o BBB 24 e muitos famosos já começaram a parabenizá-lo. Um, no entanto, chamou a atenção: o cantor Paulo Ricardo, intérprete de “Vida Real”, tema do reality. Isso porque no início do mês, ele foi duramente criticado por ignorar o baiano e não o abraçar em uma das festas.

Nas redes sociais, Paulo Ricardo reconheceu o erro e pediu desculpas ao dedicar para Davi um post no feed. “Pra você Davi, que tantas vezes me emocionou cantando o tema do programa, deixo aquele abraço, que sem querer acabei não dando, mas que certamente não faltarão oportunidades para fazê-lo”, escreveu.

O cantor definiu o programa como “intenso” e desejou que a “estrela de Davi continue a brilhar e a conquistar vitórias como a de hoje”.

Veja a publicação na íntegra: