Jerônimo elogia Davi por vitória no BBB: “a Bahia está muito feliz” | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) exaltou Davi, após a vitória no BBB 24. O gestor, que já havia pedido votos para o baiano, parabenizou o motorista de Cajazeiras em suas redes.

“Valeu, Davi. Parabéns. Sua vitória simboliza a vitória de muitos baianos e de muitos brasileiros”, disse.

“Persistência naquilo que acredita. Resistência e um bom estilo. A Bahia está muito feliz com isso”, completou.

Davi teve 60,52% dos votos. Com o primeiro lugar, ele leva para casa o prêmio de R$ 2.920.000, o maior de todas as temporadas. O segundo lugar ficou com Matteus, que teve 24,5% dos votos, e o terceiro foi de Isabelle, com 14,98%.



