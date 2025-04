Baiano vai sair do BBB 25? Enquete aponta resultado inesperado

Vinicius está em novo Paredão do BBB - Foto: Reprodução | Globo

O BBB 25 já está na reta final e começou o seu modo turbo. O primeiro Paredão deste novo momento está sendo disputado pelo baiano Vinicius, contra Eva e Joselma.

Segundo a pesquisa do Votalhada, que reúne votos de diferentes enquetes do país, tem Eva como favorita para ser eliminada da casa mais vigiada do Brasil no domingo, 30.

A fisioterapeuta tem 47,86% da rejeição dos internautas. Vinicius está em segundo, com 34,72% dos votos das pessoas. Enquanto isso, Dona Delma aparece atrás, com 17,42% de rejeição.

Vinícius caiu na berlinda ainda na última quinta, 27, por consequência da Prova do Líder. Maike, que venceu a disputa para ser o mandachuva da vez, indicou Joselma Silva.