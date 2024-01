BBB 24: Globo é acusada de “prejudicar” atleta paralímpico em prova | A TARDE

A Globo foi acusada de não promover acessibilidade necessária para que Vinicius Rodrigues pudesse disputar a primeira prova do líder do BBB 24, na última segunda-feira, 8, com os demais participantes com equidade.

>>> BBB 24: Sister não reconhece Rodriguinho e cena viraliza

>>> Treta, prova do líder e baianos no topo: veja como foi o 1º dia do BBB

Logo no começo da prova, o atleta paralímpico precisou tirar sua prótese no meio do circuito, antes de mergulhar em uma piscina de gosma. Depois, a produção entregou ao participante uma prótese que poderia ser molhada.

Os internautas, no entanto, fizeram críticas ao reality show. “Não adianta botar um participante atleta paralímpico e não fornecer acessibilidade necessária para que a competição tenha equidade. É óbvio que ele vai se prejudicar nessa prova”, escreveu Ivan Baron, influenciador e ativista da causa das Pessoas com Deficiência (PcD), conhecido por ter acompanhado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional durante a posse presidencial.



Não adianta botar um participante atleta paralímpico e não fornecer acessibilidade necessária para que a competição tenha equidade. É óbvio que ele vai se prejudicar nessa prova…. #BBB24 — Ivan Baron 🦯 (@ivanbaron) January 9, 2024

Outras pessoas usaram o X (antigo Twitter) para tecer mais críticas. “Fiquei muito mal vendo essa prova. Uma emissora desse tamanho, uma equipe imensa e não pensaram nisso”, escreveu uma pessoa. Outra disse: “Eles colocaram a integridade física do Vinicius e de sua prótese em risco. Ela podia ter quebrado na queda ou danificado na gosma!”.



“Fizeram o participante tirar a prótese! Quanto desrespeito e falta de cuidado e empatia. Não adianta inserir o participante com essa condição e não ter o interesse em estudar a causa. Ficou evidente a falta de visão na elaboração da prova. Equidade não é privilégio”, criticou mais um usuário da rede social.

Já Verônica Hipólito, que também é atleta paralímpica, foi no caminho contrário. “Pessoal, espera, vamos ser sinceros? Se vocês estão sentindo dó e pena do Vini por ele ter entrado na prova, está errado, isso é capacitismo. O Vini odeia isso. Se o Merenda [Maycon Cosmer] tivesse chamado qualquer outro, vocês estariam com raiva assim? O Vini fez o que todos fizeram: se jogou na prova”, escreveu.

Pessoal, pera, vamos ser sinceros ? Se vcs estão sentindo DÓ /PENA do Vini por ele ter entrado na prova, tá errado, isso é capacitismo. O Vini ODEIA isso. Se o Merenda tivesse chamado qualquer outro, vcs estariam com raiva assim? O Vini fez o que todos fizeram: se jogou na prova. pic.twitter.com/r86LVDl7MT — Verônica Hipólito (@vehipolito) January 9, 2024

A atleta completou: “A prova foi igual para todos? Não. Mas ele (ou nós) esperávamos isso? Não. Essa é a nossa vida. Mas o Vini tem capacidade para fazer o que quiser. Ele é recordista mundial. Acham mesmo que iria abaixar a cabeça para isso?”.