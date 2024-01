BBB 24: Sister não reconhece Rodriguinho e cena viraliza | A TARDE

O BBB 24 começou oficialmente na noite da última segunda-feira, 8, e já rendeu momentos com grande potencial para viralizar nas redes sociais e se tornarem memes. Um deles envolveu a nutricionista Giovanna e o cantor Rodriguinho.

A sister, que entrou no programa pela dinâmica do Puxadinho, questionou se o cantor era do grupo Pipoca. “Você é Pipoca ou Camarote?”, perguntou. Em seguida, ele respondeu dizendo que fazia parte do grupo de famosos do reality, e explicou que era cantor.

Ela abraçou o pagodeiro ao reconhecê-lo e disse que já chorou ouvindo as músicas dele. “Quando eu era adolescente, ficava chorando”, completou Giovanna, que afirmou ser fã do grupo Os Travessos, que revelou a carreira de Rodriguinho.

Veja o momento:

Giovanna perguntando pro Rodriguinho se ele é dos "pipoca". #BBB24 pic.twitter.com/MF55rlywTn — PAN (@forumpandlr) January 9, 2024

Confira algumas das melhores reações:

O povo que entrou na casa agora perguntando pro Rodriguinho se ele é camarote ou pipoca e ele assim: pic.twitter.com/rAR4x0boBZ — Hetero, mas assintomático (@cavalcanteped) January 9, 2024

- camarote ou pipoca?

- camarote

- ata desculpa — paiva em #bbb24 (@paiva) January 9, 2024