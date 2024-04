BBB 24 vai eliminar sete pessoas em 18 dias; entenda | A TARDE

O ritmo do Big Brother Brasil 24 vai aumentar. Na reta final após a eliminação de Leidy Elin nesta terça-feira, 26, a casa mais vigiada do Brasil vai eliminar sete jogadores até o dia 14 de abril. A final, com três participantes, está prevista para acontecer no dia 16 do mesmo mês.

A partir desta semana, a dinâmica da casa entrará em 'modo turbo', com paredão sendo formado já na próxima sexta-feira. Aos domingos, haverá eliminação e em seguida prova do líder para uma nova formação. A medida se repetirá durante as terças.

Na última semana, está prevista uma eliminação, além da prova do líder na noite de quinta-feira. O objetivo, além de ser cumprir com o calendário, é manter o ritmo do programa e boa audiência.

Por consequência do 'modo turbo', a última festa do líder acontecerá nesta quarta-feira, 27. A celebração será dedicada a Giovanna Lima, que ganhou a última prova. Na próxima festa, marcada para o dia 30, o grupo É o Tchan vai se apresentar relembrando os maiores sucessos da banda.

O BBB 24 está conseguindo manter uma forte audiência. Nesta terça, dia da eliminação de Leidy Elin, telespectadores ligaram as TVs para saber sobre uma possível punição a Davi Brito e MC Bin Laden, que protagonizaram uma briga quente com quase agressão. Em São Paulo, o programa bateu 24 pontos de audiência, com picos de 27.

O índice foi ainda melhor no Rio de Janeiro, com o reality garantindo 29 pontos com picos de 32. Na capital paulista, cada ponto correspondeu a 191 mil telespectadores, enquanto no Rio, os dados indicaram 160 mil indivíduos por ponto.