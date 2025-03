BBB 25: entenda como funcionará 'Sincerão' desta segunda-feira, 24 - Foto: Reprodução

Depois de 70 dias no confinamento do ‘Big Brother Brasil’, que participante não sente saudades da família? Nesta segunda, 24, estará em jogo no 'Sincerão' a chance de receber uma lembrança de um parente ou de uma pessoa querida do convívio, que pode ser importante para manter a confiança nesta reta final do game. Mas apenas um brother ou sister terá esse privilégio.

Ao início do Sincerão, cada participante terá à disposição três elementos pessoais enviados por familiares: uma foto, um objeto afetivo e um áudio, que poderá ser reproduzido por um celular. Em uma dinâmica semelhante ao jogo do “Resta 1”, os jogadores vão retirar, a cada rodada, uma das peças de seus adversários, até que sobre apenas um dos presentes de um único participante. A ele será entregue o benefício enviado pela família.

Enquanto isso, os demais verão seus objetos afetivos serem triturados, devolvidos e/ou interrompidos, sem o direito de acessa-los plenamente.