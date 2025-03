Brother ameaça desistir do BBB 25 após briga com aliada: "Não dá"

João Pedro revelou que está cogitando apertar o botão de desistência do - Foto: Reprodução | TV Globo

A madrugada desta quinta-feira, 20, no BBB 25 foi marcada por uma tensão crescente entre os participantes. Durante a festa do líder Guilherme, João Pedro revelou ao irmão João Gabriel que está cogitando apertar o botão de desistência do programa.

O motivo? A discussão com Renata e um comentário irônico de Eva, que o deixou profundamente incomodado. "Para mim não dá, não dá mais. Chega!", desabafou o brother, visivelmente abalado.



João Pedro, que havia se distanciado de Eva devido a atritos anteriores, também revelou o desgaste emocional que a convivência no reality tem causado. "Não dou conta mais, não. Para mim, isso aqui já deu", afirmou ao conversar com Renata mais cedo. Segundo ele, os desentendimentos com Eva vinham se arrastando há dias, e o clima de tensão estava difícil de suportar.

Após o desabafo, João Pedro se retirou para o quarto, decidido a descansar e evitar cometer impulsos. "Senão vou acabar apertando o botão", lamentou, deixando claro que o estresse do jogo estava afetando seus sentimentos.