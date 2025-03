Renata faz descoberta e ativa Revela Votos no BBB 25: "Ainda bem"

Sister usou o Revela Votos para descobrir quem votou nela ao longo da edição - Foto: Reprodução | TV Globo

Renata, a nova líder do BBB 25, fez algumas descobertas reveladoras no Apê do Líder nesta sexta-feira, 21. Ao lado de sua dupla, Eva, a sister ativou o Revela Votos e viu que recebeu sete votos ao longo de sua participação no programa.

Mais surpreendente ainda foi descobrir quem mais a havia indicado no paredão. Gracyanne Barbosa, Thamiris e Camilla foram as três participantes que mais votaram nela.



Eva, que estava ao seu lado, reagiu com alívio: "Ainda bem que as três já saíram e não têm mais como votar". A descoberta deixou Renata tranquila, mas ela ainda tinha mais motivos para comemorar. A sister foi a grande vencedora da décima Prova do Líder da edição, realizada na noite de quinta-feira, 20.



A dinâmica da prova foi dividida em duas partes, sendo que apenas o grupo vencedor da primeira fase poderia disputar a final ao vivo. No início, Renata e seus companheiros de equipe – Vitória Strada, Vilma, Eva, Maike e João Pedro – enfrentaram um circuito que exigiu agilidade e estratégia. Após o time de Renata vencer, a disputa ao vivo determinou os eliminados: Maike, João Pedro e Vilma saíram antes da final.

Na disputa final, Renata superou Eva e Vitória Strada, se tornando a nova líder. Para o VIP, ela escolheu Eva, dizendo: "O VIP eu vou dar pra Evinha, que estava na xepa esse tempo todo". No entanto, apesar de ser a escolhida para o VIP, Eva e Renata continuam no Tá Com Nada até segunda ordem, enquanto Delma, Guilherme e Vinícius aproveitam a cozinha farta.

As revelações e vitórias de Renata deixam o jogo ainda mais acirrado, com os participantes se aproximando cada vez mais de suas estratégias de sobrevivência no confinamento.