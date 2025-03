BBB 25: Grupo Fantástico arma estratégia e define alvos para o Paredão

Eva demonstrou preocupação com a estratégia do grupo adversário - Foto: Reprodução | TV Globo

Com o Paredão se aproximando, os ex-integrantes do extinto Quarto Fantástico passaram a madrugada desta sexta-feira, 21, discutindo estratégias e traçando seus próximos passos no jogo.

A nova líder, Renata, indicou que a baiana Aline Patriarca pode ser sua indicação direta para a berlinda. Já Eva deixou claro seu objetivo no jogo: "Tem que ser um Paredão pra tirar a Aline, entendeu?".



Além disso, Eva demonstrou preocupação com a estratégia do grupo adversário, Anos 50. "Acho que eles vão em mim agora", desabafou, prevendo que pode ser um dos alvos da votação.

Caso seja indicada e tenha direito ao contragolpe, Eva já decidiu quem puxará para o Paredão: "Se eu for e tiver que puxar alguém, acho que vou puxar a Daniele", afirmou, reforçando que Daniele também está na mira do grupo.