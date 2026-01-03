VEM AÍ
BBB 26: namorado de cantora famosa deve integrar elenco do reality
Nomes de famosos estão circulando nas redes sociais como possíveis participantes
Por Edvaldo Sales
O nome de mais um suposto integrante do elenco do BBB 26 surgiu nas redes sociais. Dessa vez, pouco mais de uma semana antes da estreia da 26ª edição do programa, a página Realitys Comentei, no X (antigo Twitter), afirmou que Juliano Floss estará na disputa.
Juliano é dançarino, influenciador e namora há quase 2 anos com a cantora Marina Sena.
Outros nomes como o do ex-jogador Edílson Capetinha, a ex-BBB Ana Paula Renault e os atores Christiane Torloni e Henri Castelli foram revelados pela página.
Vale lembrar, porém, que até o momento nenhum nome foi confirmado pela TV Globo.
Anúncio oficial em breve
A Globo já definiu a data do Big Day, evento em que os participantes do BBB 26 serão anunciados ao público. O elenco será divulgado em 9 de janeiro, sexta-feira anterior à estreia do reality. No mesmo dia começa também o confinamento das cinco casas de vidro com os candidatos do grupo Pipoca.
De acordo com a coluna Outro Canal, os nomes dos participantes serão revelados ao longo da programação da emissora, em chamadas distribuídas durante o dia. O horário de início do Big Day ainda não foi confirmado.
A nova temporada do Big Brother Brasil estreia em 12 de janeiro, novamente apresentada por Tadeu Schmidt e com direção de Rodrigo Dourado.
Público com mais poder
A principal aposta da edição é ampliar a participação da audiência nas decisões do jogo, tanto na TV aberta quanto nas plataformas digitais. O site oficial funcionará como uma espécie de central de comando, onde o público poderá interferir em escolhas importantes do programa.
Com isso, a Globo busca fortalecer o engajamento e, ao mesmo tempo, divide com o público a responsabilidade pela seleção do elenco — um dos pontos mais criticados em temporadas anteriores.
O BBB 26 contará com três grupos:
- Pipoca — participantes anônimos
- Camarote — convidados famosos
- Veteranos — ex-participantes que retornam ao jogo
Além disso, alguns candidatos ficarão confinados em um “laboratório”, estrutura semelhante ao antigo paiol, aguardando a chance de substituir quem não render dentro do jogo.
