HOME > BBB
VEM AÍ

BBB 26: namorado de cantora famosa deve integrar elenco do reality

Nomes de famosos estão circulando nas redes sociais como possíveis participantes

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/01/2026 - 18:18 h
Nomes de famosos estão circulando nas redes sociais como possíveis participantes
Nomes de famosos estão circulando nas redes sociais como possíveis participantes -

O nome de mais um suposto integrante do elenco do BBB 26 surgiu nas redes sociais. Dessa vez, pouco mais de uma semana antes da estreia da 26ª edição do programa, a página Realitys Comentei, no X (antigo Twitter), afirmou que Juliano Floss estará na disputa.

Juliano é dançarino, influenciador e namora há quase 2 anos com a cantora Marina Sena.

Leia Também:

Ex-BBB ganha novamente na Mega da Virada; veja
Globo bate o martelo e marca data para revelar os participantes do BBB
Ex-BBB vira alvo de processo após mais de 30 vitórias na loteria

Outros nomes como o do ex-jogador Edílson Capetinha, a ex-BBB Ana Paula Renault e os atores Christiane Torloni e Henri Castelli foram revelados pela página.

Vale lembrar, porém, que até o momento nenhum nome foi confirmado pela TV Globo.

Anúncio oficial em breve

A Globo já definiu a data do Big Day, evento em que os participantes do BBB 26 serão anunciados ao público. O elenco será divulgado em 9 de janeiro, sexta-feira anterior à estreia do reality. No mesmo dia começa também o confinamento das cinco casas de vidro com os candidatos do grupo Pipoca.

De acordo com a coluna Outro Canal, os nomes dos participantes serão revelados ao longo da programação da emissora, em chamadas distribuídas durante o dia. O horário de início do Big Day ainda não foi confirmado.

A nova temporada do Big Brother Brasil estreia em 12 de janeiro, novamente apresentada por Tadeu Schmidt e com direção de Rodrigo Dourado.

Público com mais poder

A principal aposta da edição é ampliar a participação da audiência nas decisões do jogo, tanto na TV aberta quanto nas plataformas digitais. O site oficial funcionará como uma espécie de central de comando, onde o público poderá interferir em escolhas importantes do programa.

Com isso, a Globo busca fortalecer o engajamento e, ao mesmo tempo, divide com o público a responsabilidade pela seleção do elenco — um dos pontos mais criticados em temporadas anteriores.

O BBB 26 contará com três grupos:

  • Pipoca — participantes anônimos
  • Camarote — convidados famosos
  • Veteranos — ex-participantes que retornam ao jogo

Além disso, alguns candidatos ficarão confinados em um “laboratório”, estrutura semelhante ao antigo paiol, aguardando a chance de substituir quem não render dentro do jogo.

