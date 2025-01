Big Day no BBB 25: saiba horário de anúncio dos participantes

Os participantes da temporada já estão confinados - Foto: Reprodução | TV Globo

A espera está perto do fim. Acontece na tarde desta quinta-feira, 9, o anúncio dos participantes do BBB 25. Os nomes dos confinados serão divulgados ao longo da programação da TV Globo, nos intervalos do Vale a Pena Ver de Novo.

Tadeu Schmidt, que comanda a atração, estará na casa para anunciar quem está garantido na 25ª edição do reality, que começa no dia 13 de janeiro. A premiação da temporada ainda não foi divulgada pela emissora.

Os participantes da temporada já estão confinados. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, o pré-confinamento no hotel começou no último sábado, 4.