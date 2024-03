Boninho reage à treta com Davi e alfineta Yasmin e Leidy | A TARDE

O Sincerão deixou os nervos à flor da pele dentro e fora da casa. A treta generalizada entre Davi Brito, Yasmin Brunet e Leidy Elin tomou as redes sociais e nem Boninho, diretor do programa, escapou da polêmica.

>>> Equipe de Davi promete "medidas" após baiano ser chamado de assediador

Tudo começou após o “Big Boss” curtir o comentário de um internauta, que detonava Leidy e Yasmin. "Impressionante. O Davi entrou na mente da Leidy e da Yasmin de uma forma que eu poucas vezes vi nesse programa. Totalmente descontrolada. Perderam qualquer razão que talvez tivessem. Duas pessoas baixas", escreveu o seguidor.

Após Boninho concordar com o internauta, muitos seguidores interpretaram a atitude como uma alfinetada para as sisters. “JESUS!!! O comentário que o Boninho curtiu Sobre Leidy e Yasmim 🗣️🗣️🗣️”, escreveu um.

Recado da produção

Após a discussão, os participantes receberam dois comunicados da produção. O primeiro aviso, vindo do Big Boss, abordou a questão da agressão, sendo este o motivo que levou Wanessa Camargo a ser expulsa no último sábado, 2 "Não vamos tolerar reclamações infundadas sobre agressão. Agressão implica em contato físico. Além disso, comportamentos como ligar as luzes do quarto, pegar comida do colega ou colocar uma cadeira no caminho não são de nossa responsabilidade", declarou.

"Estaremos atentos apenas à agressão física, seja ela leve, grave ou moderada, dependendo do relacionamento entre os envolvidos. Um susto que resulte em um movimento brusco e acidental pode ser considerado agressão física. Deixem de lado as reclamações infundadas. O jogo continua. Até logo!", enfatizou o aviso.

Minutos depois, a produção fez uma nova intervenção, reiterando a importância da agressão física. "Atenção, participantes! Não cabe a vocês decidir quem deve sair, quem deve ficar, ou quem agiu de forma agressiva. A decisão sobre a ocorrência de agressão é nossa. Podem expressar suas opiniões, mas a decisão final é nossa. Nenhum de vocês tem o poder de determinar quem será eliminado", afirmou.

Vale ressaltar que esse alerta foi feito logo após Leidy Elin ter ido ao Confessionário para consultar a produção. A participante cogitou jogar as roupas de Davi na piscina, mas acabou receosa de ser eliminada por tal ato.

"Pensei: 'Vou jogar as roupas dele no quarto do Lucas para ele não mexer nas minhas, e já vou descer com as dele'. Estava prestes a fazer isso! Se ele chegasse perto de mim, ia dar confusão!", revelou Leidy Elin.