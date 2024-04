Bruno Reis parabeniza Davi: “Mereceu ser campeão” | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), parabenizou Davi Brito pela vitória no BBB 24. Ele compartilhou um vídeo da celebração da vitória do baiano e expressou o orgulho pela jornada do motorista de aplicativo.

>>> Jerônimo elogia Davi por vitória no BBB: “a Bahia está muito feliz”

O gestor afirmou que Davi mereceu ser campeão. “Pode ter certeza que você conquistou o coração de milhões e milhões de pessoas de Cajazeiras, de Salvador, da Bahia e de todo o Brasil”.

“Nossa cidade está transbordando de orgulho pela sua trajetória e está de braços abertos para recebê-lo, afinal, um bom filho sempre retorna à casa!", completou.

Davi teve 60,52% dos votos. Com o primeiro lugar, ele leva para casa o prêmio de R$ 2.920.000, o maior de todas as temporadas. O segundo lugar ficou com Matteus, que teve 24,5% dos votos, e o terceiro foi de Isabelle, com 14,98%.

Veja a postagem de Bruno Reis no Instagram