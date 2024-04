Davi entrou em contradição e blindou aliados no jogo, diz Pitel | A TARDE

0Última eliminada do BBB 24 na noite de terça-feira, 2, Giovanna Pitel participou do tradicional café com Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira, 3. Durante o programa, ela definiu o baiano Davi Brito como jogador e disse que ele entrou em contradição, pois foi com a “cabeça muito boa” para quem dizia não saber nada sobre o reality.

“O Davi é jogador. Acho verdadeiramente ele preparado para o jogo, faz as coisas muito certinhas. Uma vez ele falou que não assistia ao Big Brother, mas entrou em contradição em algumas falas, ele aparenta ser muito preparado para o jogo, e foi com a cabeça muito boa lá para dentro, preparado para o que der e vier”.

A alagoana também comentou sobre as estratégias do motorista por aplicativo. "Ele é jogador acima de tudo e vai embora, vai para o embate, faz estratégia, blinda os aliados dele das outras pessoas. Apostou todas as fichas. Para mim, o que mais o define é jogador".

Vale lembrar que Davi está na berlinda. Ele enfrenta o MC Bin Laden em um paredão duplo e um dos dois será eliminado já nesta quinta-feira, 4.