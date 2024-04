Vídeo: Rodriguinho faz surpresa para Pitel após eliminação | A TARDE

O cantor Rodriguinho fez uma surpresa para Giovanna Pitel, na madrugada desta quarta-feira, 3, após a eliminação da sister do BBB 2024. Ele, que mora em São Paulo, foi até o Rio de Janeiro encontrá-la no hotel onde ela passou a noite após a eliminação.

>>> Vídeo: veja reação de Pitel ao descobrir fim do casamento de Lucas

>>> Quem deve ser eliminado? Davi ou MC Bin Laden

Um vídeo do encontro foi publicado pela dupla no Instagram. “Nosso vovócito, Rodriguinho, não poderia deixar de receber a nossa Pitel com MUITO carinho, amor e apoio! Foi lindo esse reencontro. É linda e genuína a relação de pai e filha que eles tem, é leve de acompanhar. E tivemos sim, muitos, muitos puxões de orelha da Pitel no Rodriguinho”, escreveu Pitel.

“Como é bom poder te dar esse abraço! Seja bem-vinda, Pitel. Você foi um presente que ganhei e vou levar para a vida. Obrigada, BBB”, escreveu Rodriguinho.

Veja o vídeo:





Reprodução | Instagram