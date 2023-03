Discussão agita quarto Deserto no Big Brother Brasil 23

Após a Prova do Anjo que aconteceu neste sábado, 4, uma discussão rolou entre os membros do grupo do Quarto Deserto.

Tudo aconteceu após Ricardo revelar para o grupo que nas primeiras semanas do programa fez um acordo com Gustavo em que um não votaria no outro. Mas os brothers foram para grupos diferentes, Gustavo antes de ser eliminado fazia parte do grupo do Fundo do Mar.

Os membros do grupo Deserto quando descobriram o acordo se sentiram traídos. “Me senti em desvantagem”, falou Amanda, que já foi votada duas vezes para o paredão. O influencer Fred falou: “Agora a conta fecha, porque ele fazia tudo para ir para o Paredão e nunca ia”

Para o grupo, foi uma traição, porque estava dando ao participante Ricardo uma vantagem por estar sendo protegido por dois participantes do grupo “rival”: Gustavo e Sarah.

Em conversa que aconteceu no Quarto Deserto, Ricardo, Fred, Amanda, Guimê e Cara de Sapato alteraram um pouco a voz e o clima no quarto ficou bastante quente.

Ricardo: "É errado eu fazer isso?”

Amanda: "Se cada um aqui fizesse isso, cada um pegasse e combinasse com a Marvvila, você combinasse com a Sarah, ninguém nunca ia votar em ninguém!”

Ricardo: "Mas eu fiz, é errado?”

Amanda: "Sim. Eu acho que é.”

Ricardo: "Errado?? Sabe quando usa a frase, 'faz teu game', é isso, cada um tem que fazer seu game!"

Fred: "Mas você tá revelando isso agora." Ricardo continua defendendo sua relação com Sarah e diz que não apenas uma amizade.”

Ricardo: "Você disse que nunca falou de jogo com a Sarah, você já chegou e falou pra ela assim, 'Sarinha, o seu não tá na reta?”

Guimê: "Já falou, Alface.”

Ricardo: "A gente se protegeu... calma, calma, calma , irmão. A gente sempre se protegeu eu e ela. Eu e ela. E pra ela perguntar se o dela tá na reta, eu nunca fui de Líder, porque primeiro, ela já sabia que ela não era voto de ninguém aqui."

Sapato: "Eu quero saber se você alguma vez disse pra ela que o dela não tava na reta. Já falou? Isso pra mim é expor o que tá acontecendo no grupo ou não é?.”

Ricardo: "Deixa eu falar, mano. Ela nunca teve essa preocupação, mano. Ela sempre me defendeu."

Sapato: "Mas você falar pra ela que não era alvo, é de certa forma passar informações do grupo."