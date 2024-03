Equipe de Pitel se pronuncia após declarações da ex de Lucas Henrique | A TARDE

A equipe de comunicação da participante Giovanna Pitel, do Big Brother Brasil (BBB), se pronunciou na madrugada desta segunda-feira, 4, após as declarações da ex-esposa do participante Lucas Henrique, conhecido como 'Buda'.

Camila Moura utilizou as redes sociais no domingo para se manifestar sobre a cena da festa de sexta-feira, que foi transmitida na edição de sábado. Nas imagens, Lucas flerta com Pitel, que não correspondeu à investida.

Em sua fala, a ex-esposa do participante alega que, no momento da paquera, os participantes estariam "um se esfregando no outro, falando que não ia aguentar, que tava passando dos limites".

Entretanto, a equipe de Pitel contestou essa versão, destacando que tais acontecimentos "jamais aconteceram". Em um comunicado publicado no perfil de Pitel, a equipe ressaltou que a situação começou com Lucas afirmando que foi "bagunçado" por Pitel, e ela pediu para ele parar, negando qualquer situação de flerte.

Em um vídeo postado nos stories por Camila, ex do Lucas. Ela afirma que Pitel e Lucas estavam se “Esfregando um no outro, falando que não iam se aguentar”, essas são as afirmações ditas por ela no vídeo.



Coisa que JAMAIS aconteceu, em NENHUM momento Pitel se “esfregou” ou falou… — Pitel 🤏🏽 (@giovannapitel) March 4, 2024

"Não queremos invalidar tudo o que Camila está sentindo nesse momento, essa jamais será nossa intenção, ela tem total direito de expressar os seus sentimentos como bem preferir. Mas uma afirmação tão distorcida e com tal teor é muito grave, tudo isso está gerando muito hate para a Pitel, são comentários ofensivos ao extremo, sendo que o que foi afirmado por Camila no vídeo - a parte que envolve a Pitel - jamais aconteceu", diz trecho do comunicado.

Após toda a situação transmitida pelo programa, Camila apagou todas as fotos com o ex-esposo e ainda declarou, em sua bio, torcida para o baiano Davi Brito. Em seu pronunciamento, ela ainda afirma que "traição não é apenas beijo na boca, sexo ou contato físico".