Fernanda e Ana Maria se alfinetam ao vivo: “Tem que ser agradável” | A TARDE

Fernanda Bande, a 15ª eliminada do BBB 24, e Ana Maria Braga se alfinetaram ao vivo na manhã desta segunda-feira, 1º, no programa “Mais Você”, da TV Globo. A apresentadora entendeu algumas falas da confeiteira de forma errada e a ex-sister rebateu.

Tudo começou quando Fernanda contou o seu objetivo ao entrar no reality show. “Estava me sentindo extremamente impotente, insuficiente, anulada por muitas questões. E eu precisava de um baque, eu precisava de um impulso. E eu acredito que realmente o programa poderia gerar isso para mim. Eu não fui pro programa para me conhecer, eu fui no programa para buscar. Para realmente alcançar", iniciou.

Ana Maria, no entanto, entendeu errado a fala da confeiteira. “Alcançar os 3 milhões também, que agora chegou a 3 milhões, não é um dos grandes objetivos de todo mundo que vai?”, indagou a apresentadora.



Em seguida, Fernanda rapidamente rebateu: “Mas era esse, Ana. O objetivo era exatamente esse”. Em seguida, Ana disse: “Então, quando você fala ‘eu fui lá para me conhecer’, a gente não vai pro BBB para se conhecer”.



Na sequência, a confeiteira afirmou que não havia falado isso. “Eu falei que eu não fui para me conhecer. Eu fui pra buscar, para recomeçar. Não me conhecer. Eu não fui para me conhecer, eu fui para recomeçar a minha vida”, pontuou.

Ainda na entrevista, Ana Maria teceu críticas à ex-BBB. “Tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles, né?”. Fernanda respondeu: “Não, passei longe, então a gente não assistiu o mesmo programa. Eu tive sim momentos muito bacanas, eu tive sim laços, eu fiz amizade sim, construí coisas que eu quero levar para fora”.



a golada no suco antes de dar um fecho com classe na ana maria🗣️ ELA NÃO DEITA PRA NINGUÉM pic.twitter.com/cPerGhOBYq — stê🐺 (@parrilizada) April 1, 2024