Gracyanne com 9 ovos e prova: veja resumo da estreia do BBB 25

BBB 25 estreou com prova e Gracyanne causando - Foto: Reprodução | Globo

O BBB 25 começou, nesta segunda-feira, 13, com uma prova de resistência que dará imunidade para uma das duplas.

Na disputa, que conta com a participação de 11 duplas, os jogadores deverão manter um cabo esticado fazendo o aperto de mãos debaixo da barra de sustentação.

Uma campainha será acionada em alguns momentos e o responsável pelo envio deverá pegar uma caixa e passar pelo vão para o entregador. Em seguida, este último deverá levar a caixa até o cliente dentro do tempo.

Pouco tempo antes do início da dinâmica, a edição mostrou os primeiros momentos das duplas na casa e um contador mostrou os ovos que Gracyanne comia. No total, a musa fitness comeu nove ovos durante a primeira tarde do programa.

Antes de entrar na casa, a famosa chegou a declarar que "trocaria tudo" por ovo. Ela entrou no jogo no grupo VIP.

Quem também chamou a atenção foi a dupla Vinicius e Aline, que causaram logo mandando um recado para os baianos: "A Bahia é o mundo".

Por fim, a estreia do BBB 25 ficou marcado pela definição da última dupla que entrou na disputa pelo prêmio: Guilherme e Joselma.