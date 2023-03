Larissa e Cara de Sapato discutem no quarto Deserto

Neste domingo, 5, os brothers Larissa e Cara de Sapato se desentenderam. O bate boca começou quando os participantes do quarto Deserto colocaram Fred Desimpedidos contra a parede, depois do líder falar que iria votar em Sarah. O grupo do quarto deserto tem se desentido com frequência, e no sábado, 4, o embate aconteceu com Ricardo.

O lutador de UFC falou que Larissa está muito agressiva e disse que não tinha como continuar a conversa, logo em seguida a briga entre eles começou. A sister ficou chateada porque Cara de Sapato falou que ela sempre estava cortando as falas dela.

Larissa: "Agora você me chamar para dar lição de moral... quer me colocar contra todo mundo! Você tá sempre me macetando, put* que pari*! Todo mundo aqui corta todo mundo, mas você vem falar comigo uma coisa que todo mundo faz, mas você só fala pra mim! Você quer dar lição de moral para uma coisa que você não tem moral".

Cara de Sapato: "Meu, a Bruna já me cortou, todo mundo me corta. Mas é só me chamar a atenção, eu não tenho problema com isso, mas não é de uma forma agressiva".

Larissa: "Mas quando eu falo, é diferente pra ti! Tá tudo bem, eu já entendi que pra mim é diferente!".

Cara de Sapato: "Caraca, eu não consigo terminar..."

Ricardo: "E não vai conseguir, vocês não vão.