Magnata lança hit após treta com Davi no BBB: "Leidy baba ovo" | A TARDE

Após Leidy ter lançado as roupas de Davi na piscina na casa do Big Brother Brasil 24 na madrugada desta terça-feira, 12, o cantor Bruno Magnata lançou uma canção sobre o tema.

A música aborda a suposta relação subversiva de Leidy para com Yasmin. A caixa de supermercado tem defendido a modelo veementemente e tem sido criticada pelas atitudes nas redes sociais.

O artista, que tem defendido o motorista baiano no reality, já lançou outros trabalhos inspirados na participação do morador de Cajazeiras.

No início de fevereiro ele lançou o hit 'Calma, calabreso', após a treta de Davi com Lucas Buda, quando o baiano usou o termo no programa.

Dias depois, Escandurras lançou uma composição de Magnata, a música: "Yasmin, olhe para mim".

