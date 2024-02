Pizane dá pista sobre Vanessa Lopes após BBB: “focada em se cuidar” | A TARDE

O baiano Lucas Pizane entrou em contato com a família de Vanessa Lopes após a desistência dela do BBB 24. O cantor, que virou amigo da influenciadora no reality show, disse que os parentes procuraram ajuda e que ela está em um "lugar de acolhimento".

A tiktoker está afastada das redes sociais desde que deixou o programa na semana passada. Em entrevista à revista Quem, Lucas afirmou compartilhou detalhes da conversa que teve com os parentes da blogueira.

"A Vanessa é uma pessoa muito querida e especial para mim durante o programa. Tenho mantido contato com sua família e, sem dúvida, ela está em um local de acolhimento, focada em se cuidar e apresentar a melhor versão de si mesma."

Essas informações corroboram com as declarações de Priscila Caliari, amiga da influenciadora, que na última segunda-feira, 22, afirmou que Vanessa está "recebendo todos os cuidados necessários para sua saúde mental".

Nos momentos que antecederam sua saída do BBB, a dançarina se envolveu em situações fantasiosas criadas por ela mesma e até insinuou que o reality era um complô contra ela.

Priscila expressou seu lamento, dizendo: "A melhor coisa que ela fez foi apertar aquele botão, porque agora ela está com a família dela, está bem. Infelizmente vocês conseguiram ver um outro lado, que é o que acontece quando a internet pega alguém para Cristo."

Conforme o Notícias da TV, a primeira nota oficial sobre a saída de Vanessa do programa deve ser divulgada nos próximos dias.

Um dia antes de Vanessa deixar o Big Brother Brasil, Alisson Ramalho, pai da influenciadora, abordou a saúde mental da filha nas redes sociais, dizendo que ela estaria bem e que não havia motivo para se preocupar. "A Vanessa está sendo muito bem acompanhada. Ela tem acompanhamento também fora da casa. Ali, estamos tratando de um confinamento, e o confinamento desperta muita emoção, muita alteração, e vai depender do perfil de cada participante."

Agora, tanto ele quanto a esposa, Liziane Lopes, foram aconselhados a se afastarem das redes sociais até que os ânimos em relação à participação da influenciadora no reality da Globo se estabilizem.