Silvanno Salles agradece Davi por levantar bandeira do arrocha no BBB | A TARDE

Durante sua participação no Big Brother Brasil 24, Davi cantou e dançou arrocha, e falou sobre o ritmo em diversos momentos do programa. Em fevereiro, o baiano ficou surpreso ao saber que Wanessa Camargo não conhecia o ritmo e o confundia com bregafunk.

"Pablo, Silvanno Salles, eles cantam arrocha. As músicas deles são arrocha", disse Davi na ocasião.

Presente na festa da final do reality em Cajazeiras, nesta terça-feira, 16, o cantor Silvanno Salles celebrou o fato de Davi ter alavancado o gênero durante sua participação no reality show.

"Tem que agradecer, estou muito feliz. Sempre um prazer estar passando para as pessoas o que a gente sente no coração. Davi chegou no BBB, um dos maiores realities do Brasil, e levantou a bandeira, não só do nosso nome, como de outros gêneros musicais", contou Silvanno em entrevista ao Portal A TARDE.

"É uma coisa muito emocionante. Davi, nosso baiano, chegou no BBB e mostrou o Davi que ele é, o que gosta de escutar, de dançar", relembrou o artista.

Quem também está presente no evento é o cantor Danniel Vieira, que afirmou ter visto diversos artistas comentando sobre Davi.

"Eu vi um monte de artista no Brasil falando de Davi. Ferrugem falou de Davi, como é representante do povo, e Carolina Dieckmann, que viu em Davi as dificuldades, barreiras e legitimidade de Davi como representante do povo".