Vanessa Lopes é vista pela primeira vez após deixar BBB | A TARDE

Vanessa Lopes foi vista pela primeira vez após apertar o botão e deixar o Big Brother Brasil 24. Ela estava em uma praia de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Dentro da casa mais vigiada do país, a influenciadora apresentou comportamentos que deixaram o público preocupado.

No último domingo, 28, Vanessa esteve na praia de Castelhanos. Segundo informações, ela estava bem e interagiu com alguns fãs. A equipe da influenciadora divulgou comunicado afirmando que ela está recebendo tratamento após ter deixado o BBB.

“A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento”, diz o comunicado.

Pelas redes sociais, o pai de Vanessa, Alisson Ramalho, também tinha se pronunciado. Na oportunidade, ele disse que a influenciadora estava recebendo cuidados de profissionais e da família.

“Quando a Vanessa saiu do programa veio diretamente para nossa casa. Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes neste momento, que demanda atenção e muito cuidado”, afirmou.

Vanessa Lopes apertou o botão do BBB após reunir os brothers na sala e fazer um discurso desconexo. Nos dias anteriores, ela afirmou que os colegas de confinamento eram atores e estariam sendo utilizados para confundir ela.

“Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura”, declarou Vanessa Lopes antes de apertar o botão.

