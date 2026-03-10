Menu
BRASIL
SEM BUROCRACIA

1 milhão de brasileiros já renovaram a CNH gratuitamente; entenda como

Conhecida como MP do Bom Condutor, proposta passou a valer em dezembro de 2025

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

10/03/2026 - 20:04 h

CNH Digital
CNH Digital -

Mais de 1 milhão de brasileiros renovaram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita desde dezembro do ano passado, quando foi publicada a Medida Provisória nº 1.327/2025, conhecida como MP do Bom Condutor, de autoria do Governo Federal.

A grande mudança proposta pelo texto foi a simplificação dos processos para renovar a CNH, de modo que foram eliminadas etapas presenciais para condutores que mantêm um bom histórico e que seguem as regras do Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a medida já proporcionou uma economia de R$ 854,8 milhões à população.

Como renovar a CNH de forma gratuita?

O texto define que motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), ou seja, que não possuem infrações sujeitas à pontuação nos últimos 12 meses, poderão atualizar a CNH diretamente no sistema, sem a necessidade de pagamento de novas taxas ou realização de exames presenciais.

A participação no RNPC é autorizada através do aplicativo da CNH do Brasil ou do Portal de Serviços da Senatran.

No entanto, o programa não contempla condutores com 70 anos ou mais, enquanto motoristas a partir de 50 anos só poderão receber o benefício uma única vez.

Além disso, a renovação automática não vale para motoristas que têm a validade da CNH reduzida por recomendação médica, em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento de saúde.

