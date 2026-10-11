13º salário do INSS no fim do ano: regras e calendário de pagamento

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O pagamento do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no encerramento do ano é destinado a um grupo específico de segurados. Como o governo federal antecipou o abono anual para quem já recebia o benefício no primeiro semestre, o depósito nos meses de novembro e dezembro atende às concessões efetuadas a partir de maio.

Quem tem direito ao depósito no final do ano

A liberação do dinheiro no segundo semestre segue critérios estabelecidos pela previdência social:

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Concessões a partir de maio : segurados com benefícios liberados a partir de maio recebem o abono em parcela única na folha de pagamento de novembro.

: segurados com benefícios liberados a partir de maio recebem o abono em parcela única na folha de pagamento de novembro. Beneficiários antigos : aposentados e pensionistas com benefício ativo antes de maio não têm novos depósitos no fim do ano, pois receberam as duas parcelas nos meses de abril e maio.

: aposentados e pensionistas com benefício ativo antes de maio não têm novos depósitos no fim do ano, pois receberam as duas parcelas nos meses de abril e maio. BPC/LOAS : o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não dá direito ao 13º salário por ser um benefício assistencial, não previdenciário.

Cálculo proporcional e benefícios temporários

Para os segurados que passaram a receber o benefício a partir de maio, o cálculo do 13º salário ocorre de forma proporcional ao número de meses em que o benefício permaneceu ativo durante o ano.

A regra proporcional também se aplica aos benefícios temporários, como o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e o salário-maternidade, considerando a quantidade de meses de vigência da concessão no período do exercício.

Calendário de pagamento da folha de novembro

Os depósitos ocorrem entre 24 de novembro e 7 de dezembro. As datas seguem o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador localizado após o traço.

Segurados que recebem até 1 salário mínimo (R$ 1.621,00)

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

Final 3: 26 de novembro

Final 4: 27 de novembro

Final 5: 30 de novembro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 2 de dezembro

Final 8: 3 de dezembro

Final 9: 4 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro

Segurados que recebem acima de 1 salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 2 de dezembro

Finais 3 e 8: 3 de dezembro

Finais 4 e 9: 4 de dezembro

Finais 5 e 0: 7 de dezembro

Como realizar a consulta do valor e datas

A verificação do valor exato e do dia de liberação pode ser feita por meio de dois canais formais.