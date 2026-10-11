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VEJA QUEM TEM DIREITO

13º salário do INSS no fim do ano: regras e calendário de pagamento

Consulte as datas do 13º do INSS para novembro, regras para novos beneficiários e formas de consulta

Jair Mendonça Jr
Por
Liberação do dinheiro no segundo semestre segue critérios estabelecidos pela previdência social
Liberação do dinheiro no segundo semestre segue critérios estabelecidos pela previdência social - Foto: Reprodução internet

O pagamento do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no encerramento do ano é destinado a um grupo específico de segurados. Como o governo federal antecipou o abono anual para quem já recebia o benefício no primeiro semestre, o depósito nos meses de novembro e dezembro atende às concessões efetuadas a partir de maio.

Quem tem direito ao depósito no final do ano

A liberação do dinheiro no segundo semestre segue critérios estabelecidos pela previdência social:

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  • Concessões a partir de maio: segurados com benefícios liberados a partir de maio recebem o abono em parcela única na folha de pagamento de novembro.
  • Beneficiários antigos: aposentados e pensionistas com benefício ativo antes de maio não têm novos depósitos no fim do ano, pois receberam as duas parcelas nos meses de abril e maio.
  • BPC/LOAS: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não dá direito ao 13º salário por ser um benefício assistencial, não previdenciário.

Cálculo proporcional e benefícios temporários

Para os segurados que passaram a receber o benefício a partir de maio, o cálculo do 13º salário ocorre de forma proporcional ao número de meses em que o benefício permaneceu ativo durante o ano.

A regra proporcional também se aplica aos benefícios temporários, como o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e o salário-maternidade, considerando a quantidade de meses de vigência da concessão no período do exercício.

Calendário de pagamento da folha de novembro

Os depósitos ocorrem entre 24 de novembro e 7 de dezembro. As datas seguem o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador localizado após o traço.

Segurados que recebem até 1 salário mínimo (R$ 1.621,00)

  • Final 1: 24 de novembro
  • Final 2: 25 de novembro
  • Final 3: 26 de novembro
  • Final 4: 27 de novembro
  • Final 5: 30 de novembro
  • Final 6: 1º de dezembro
  • Final 7: 2 de dezembro
  • Final 8: 3 de dezembro
  • Final 9: 4 de dezembro
  • Final 0: 7 de dezembro

Segurados que recebem acima de 1 salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 1º de dezembro
  • Finais 2 e 7: 2 de dezembro
  • Finais 3 e 8: 3 de dezembro
  • Finais 4 e 9: 4 de dezembro
  • Finais 5 e 0: 7 de dezembro

Como realizar a consulta do valor e datas

A verificação do valor exato e do dia de liberação pode ser feita por meio de dois canais formais.

  • Plataforma Meu INSS: acesse o site ou o aplicativo mobile com CPF e senha da conta gov.br. Clique na opção "Extrato de pagamento" na página inicial e selecione o mês de referência para visualizar o detalhamento dos valores.
  • Central de Atendimento 135: o atendimento telefônico funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, permitindo a verificação das informações pelo número do CPF do titular.

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13º do INSS

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