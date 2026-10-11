VEJA QUEM TEM DIREITO
13º salário do INSS no fim do ano: regras e calendário de pagamento
Consulte as datas do 13º do INSS para novembro, regras para novos beneficiários e formas de consulta
O pagamento do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no encerramento do ano é destinado a um grupo específico de segurados. Como o governo federal antecipou o abono anual para quem já recebia o benefício no primeiro semestre, o depósito nos meses de novembro e dezembro atende às concessões efetuadas a partir de maio.
Quem tem direito ao depósito no final do ano
A liberação do dinheiro no segundo semestre segue critérios estabelecidos pela previdência social:
- Concessões a partir de maio: segurados com benefícios liberados a partir de maio recebem o abono em parcela única na folha de pagamento de novembro.
- Beneficiários antigos: aposentados e pensionistas com benefício ativo antes de maio não têm novos depósitos no fim do ano, pois receberam as duas parcelas nos meses de abril e maio.
- BPC/LOAS: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não dá direito ao 13º salário por ser um benefício assistencial, não previdenciário.
Cálculo proporcional e benefícios temporários
Para os segurados que passaram a receber o benefício a partir de maio, o cálculo do 13º salário ocorre de forma proporcional ao número de meses em que o benefício permaneceu ativo durante o ano.
A regra proporcional também se aplica aos benefícios temporários, como o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e o salário-maternidade, considerando a quantidade de meses de vigência da concessão no período do exercício.
Calendário de pagamento da folha de novembro
Os depósitos ocorrem entre 24 de novembro e 7 de dezembro. As datas seguem o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador localizado após o traço.
Segurados que recebem até 1 salário mínimo (R$ 1.621,00)
- Final 1: 24 de novembro
- Final 2: 25 de novembro
- Final 3: 26 de novembro
- Final 4: 27 de novembro
- Final 5: 30 de novembro
- Final 6: 1º de dezembro
- Final 7: 2 de dezembro
- Final 8: 3 de dezembro
- Final 9: 4 de dezembro
- Final 0: 7 de dezembro
Segurados que recebem acima de 1 salário mínimo
- Finais 1 e 6: 1º de dezembro
- Finais 2 e 7: 2 de dezembro
- Finais 3 e 8: 3 de dezembro
- Finais 4 e 9: 4 de dezembro
- Finais 5 e 0: 7 de dezembro
Como realizar a consulta do valor e datas
A verificação do valor exato e do dia de liberação pode ser feita por meio de dois canais formais.
- Plataforma Meu INSS: acesse o site ou o aplicativo mobile com CPF e senha da conta gov.br. Clique na opção "Extrato de pagamento" na página inicial e selecione o mês de referência para visualizar o detalhamento dos valores.
- Central de Atendimento 135: o atendimento telefônico funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, permitindo a verificação das informações pelo número do CPF do titular.