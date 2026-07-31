134 meteoros são registrados durante chuvas no Brasil

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As chuvas de meteoros Delta Aquáridas do Sul e a Alfa Capricornídeas fizeram uma passagem significativa pelo Brasil na madrugada desta sexta-feira, 31. A estação de monitoramento de meteoros Exoss do Ceará, em Carnaubal, registrou 134 meteoros nas primeiras horas do dia.

No dia anterior, a mesma estação registrou 196 meteoros, que puderam ser vistos a olho nu em diversas cidades do Brasil. Já a estação Exoss de Florianópolis, de Santa Catarina, chegou a registrar um meteoro brilhante.

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Comuns durante todo o ano, as chuvas de meteoros acontecem quando a Terra cruza regiões do espaço com pequenos fragmentos deixados por cometas ou asteroides.

O próximo fenômeno astronômico está previsto para o dia 12 de agosto, quando ocorre o pico das Perseidas, com visibilidade garantida nas regiões Norte e Nordeste. Na mesma data, também está previsto um eclipse solar total, que será visível apenas em alguns países da Europa.