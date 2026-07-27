Chuvas de meteoros poderão ser vistas em todo o Brasil a olho nu

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Duas chuvas de meteoro poderão ser vistas no Brasil ainda nesta semana. Chamados de Delta Aquáridas do Sul e a Alfa Capricornídeas, os fenômenos astronômicos passarão pela rota do país nas madrugadas de quinta-feira, 30, e de sexta-feira, 31.

A aparição das chuvas chega para marcar o fim do mês de julho, logo após o pico de aparição da Lua cheia, que pode atrapalhar a visualização do evento, caso ainda esteja incidente na região.

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A recomendação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) é que as pessoas estejam em locais escuros e com pouca iluminação para garantir a visualização plena do fenômeno. Além de buscar áreas que bloqueiam a luminosidade da Lua, como prédios, árvores ou colinas.

A Delta Aquáridas do Sul costuma gerar cerca de 25 estrelas cadentes por hora, enquanto a Alfa Capricornídeas produz cerca de cinco meteoros por hora.