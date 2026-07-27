Bloqueio automático para chamadas spam: veja como ativar no seu aparelho

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Golpes por telefone têm se tornado cada vez mais comuns. Chamadas sobre compras suspeitas, bloqueio de chip ou problemas bancários costumam ser tentativas de criminosos para enganar vítimas.

Com esta realidade, os celulares com o sistema Android possuem uma ferramenta integrada com o Google que facilita a identificação de números desconhecidos. A configuração reforça a segurança digital e previne aquelas chamadas repetitivas de propaganda ou tentativas de roubo.

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O filtro funciona baseado em um extenso banco de dados do Google que avalia comportamentos incomuns e identifica chamadores não registrados. Os modelos mais recentes do sistema Android já possuem a ativação automática dessa proteção.

Para identificar possíveis chamadas de spam, o sistema envia ao Google informações sobre as ligações recebidas e realizadas. Com isso, o celular consegue exibir alertas na tela antes que o usuário atenda uma ligação considerada suspeita.

Como ativar o filtro anti-spam

Para utilizar o recurso, o aparelho precisa ter Android 5.0 ou versão superior e contar com os serviços oficiais do Google ativos. Em aparelhos compatíveis, a identificação de chamadas e o filtro de spam costumam vir habilitados por padrão.

Caso queira verificar ou alterar a configuração, basta seguir este passo a passo:

Abra o aplicativo Telefone;

Toque no menu de opções (três pontos, no canto superior direito);

Acesse Configurações;

Selecione Identificador de chamadas e spam;

Ative ou desative a opção Ver ID de chamada e spam.

Na mesma tela também está disponível a função Filtrar chamadas de spam. Quando ativada, ela bloqueia automaticamente ligações suspeitas antes mesmo que o telefone toque. Os números continuam registrados no histórico de chamadas para consulta posterior.

Ajude a identificar novos golpes

Caso receba uma ligação indesejada que não tenha sido detectada pelo sistema, o próprio usuário pode contribuir para aprimorar o filtro.

Basta acessar:

Histórico de chamadas;

Selecionar o número;

Escolher a opção Bloquear ou Denunciar spam.

Essas informações ajudam a atualizar o banco de dados do Google, tornando a identificação de chamadas suspeitas mais eficiente para todos os usuários.