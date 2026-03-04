495 cavalos e 8 marchas: veja carro de R$ 2 milhões de Zezé Di Camargo

Siga o A TARDE no Google

Interior do Corvette Stingray 2026 3LT, novo carro de Zezé Di Camargo - Foto: Master Cargas Brasil | Divulgação

495 cavalos, 8 marchas e capacidade de alcançar para alcançar uma velocidade de 100 km/h em aproximadamente três segundos. Essas são algumas das características da mais nova aquisição do cantor Zezé Di Camargo: um Corvette Stingray 2026 3LT, avaliado em R$ 2 milhões.

O modelo é uma edição limitada e chega ao Brasil com uma configuração única. Fabricado nos Estados Unidos, o conversível levou 44 dias para chegar ao Brasil e desembarcou no país pelo Porto de Paranaguá (PR), por meio de uma operação com a Master Cargas Brasil.

O carro esportivo tem um motor 6.2L V8 e sua velocidade máxima pode passar dos 300 km/h. Além disso, o modelo é equipado com o pacote de performance Z51, tem tração traseira e um câmbio automático de 8 marchas DCT (dupla embreagem).

Fora isso, o cantor sertanejo ainda incluiu alguns itens para melhoria de performance. Confira alguns deles:

Sistema de freios Brembo de alta performance;

Diferencial eletrônico (eLSD);

Suspensão esportiva calibrada;

Radiadores e sistema de arrefecimento adicional;

Escape de performance;

Spoiler traseiro específico;

Pneus Michelin Pilot Sport 4S.

Em dimensões, o Corvette Stingray tem 4,63 metros de comprimento; 1,93 metro de largura; 1,23 de altura e um entre-eixos de 2,71 metros. Por dentro, o novo esportivo de Zezé Di Camargo possui um interior em couro premium, head-up display, painel digital configurável e um sistema de som premium com assinatura da Bose.