SUPERESPORTIVO
495 cavalos e 8 marchas: veja carro de R$ 2 milhões de Zezé Di Camargo
Conversível comprado pelo sertanejo é uma edição limitada
Siga o A TARDE no Google
495 cavalos, 8 marchas e capacidade de alcançar para alcançar uma velocidade de 100 km/h em aproximadamente três segundos. Essas são algumas das características da mais nova aquisição do cantor Zezé Di Camargo: um Corvette Stingray 2026 3LT, avaliado em R$ 2 milhões.
O modelo é uma edição limitada e chega ao Brasil com uma configuração única. Fabricado nos Estados Unidos, o conversível levou 44 dias para chegar ao Brasil e desembarcou no país pelo Porto de Paranaguá (PR), por meio de uma operação com a Master Cargas Brasil.
Leia Também:
O carro esportivo tem um motor 6.2L V8 e sua velocidade máxima pode passar dos 300 km/h. Além disso, o modelo é equipado com o pacote de performance Z51, tem tração traseira e um câmbio automático de 8 marchas DCT (dupla embreagem).
Fora isso, o cantor sertanejo ainda incluiu alguns itens para melhoria de performance. Confira alguns deles:
- Sistema de freios Brembo de alta performance;
- Diferencial eletrônico (eLSD);
- Suspensão esportiva calibrada;
- Radiadores e sistema de arrefecimento adicional;
- Escape de performance;
- Spoiler traseiro específico;
- Pneus Michelin Pilot Sport 4S.
Em dimensões, o Corvette Stingray tem 4,63 metros de comprimento; 1,93 metro de largura; 1,23 de altura e um entre-eixos de 2,71 metros. Por dentro, o novo esportivo de Zezé Di Camargo possui um interior em couro premium, head-up display, painel digital configurável e um sistema de som premium com assinatura da Bose.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes