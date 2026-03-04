Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUPERESPORTIVO

495 cavalos e 8 marchas: veja carro de R$ 2 milhões de Zezé Di Camargo

Conversível comprado pelo sertanejo é uma edição limitada

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

04/03/2026 - 19:46 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Interior do Corvette Stingray 2026 3LT, novo carro de Zezé Di Camargo
Interior do Corvette Stingray 2026 3LT, novo carro de Zezé Di Camargo -

495 cavalos, 8 marchas e capacidade de alcançar para alcançar uma velocidade de 100 km/h em aproximadamente três segundos. Essas são algumas das características da mais nova aquisição do cantor Zezé Di Camargo: um Corvette Stingray 2026 3LT, avaliado em R$ 2 milhões.

O modelo é uma edição limitada e chega ao Brasil com uma configuração única. Fabricado nos Estados Unidos, o conversível levou 44 dias para chegar ao Brasil e desembarcou no país pelo Porto de Paranaguá (PR), por meio de uma operação com a Master Cargas Brasil.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Guerra faz gasolina passar de R$ 7 na Bahia; veja quanto custa rodar 100km
Novo BYD Song Plus 2027 chega à Bahia e terá produção em Camaçari
SUVs já dominam 54% do mercado e acirram disputa

O carro esportivo tem um motor 6.2L V8 e sua velocidade máxima pode passar dos 300 km/h. Além disso, o modelo é equipado com o pacote de performance Z51, tem tração traseira e um câmbio automático de 8 marchas DCT (dupla embreagem).

Fora isso, o cantor sertanejo ainda incluiu alguns itens para melhoria de performance. Confira alguns deles:

  • Sistema de freios Brembo de alta performance;
  • Diferencial eletrônico (eLSD);
  • Suspensão esportiva calibrada;
  • Radiadores e sistema de arrefecimento adicional;
  • Escape de performance;
  • Spoiler traseiro específico;
  • Pneus Michelin Pilot Sport 4S.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Em dimensões, o Corvette Stingray tem 4,63 metros de comprimento; 1,93 metro de largura; 1,23 de altura e um entre-eixos de 2,71 metros. Por dentro, o novo esportivo de Zezé Di Camargo possui um interior em couro premium, head-up display, painel digital configurável e um sistema de som premium com assinatura da Bose.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Interior do Corvette Stingray 2026 3LT, novo carro de Zezé Di Camargo
Play

Vídeo: pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’

Interior do Corvette Stingray 2026 3LT, novo carro de Zezé Di Camargo
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Interior do Corvette Stingray 2026 3LT, novo carro de Zezé Di Camargo
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Interior do Corvette Stingray 2026 3LT, novo carro de Zezé Di Camargo
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

x