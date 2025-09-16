Abusado! Galo vira alvo de polícia após tirar sossego de vizinhos

Animal é criado junto com outras galinhas no quintal de uma casa - Foto: Imagem ilustrativa | Reprodução | Pngtree

Um galo virou alvo de polêmica e até caso de polícia depois de estar tirando o sono dos vizinhos, literalmente. O cacarejo do animal, que é criado no quintal de uma casa em Uberlândia, está fazendo até mesmo quem mora perto, dormir em outro cômodo da casa para fugir do canto.

Um vídeo gravado por um dos moradores do edifício mostra o animal cacarejando às 2h30. De acordo com o g1, pessoas que vivem no prédio afirmam que a ave é criada nos fundos de uma casa junto com algumas galinhas, e o espaço em que elas são mantidas fica ao lado do prédio e bem próximo às janelas dos quartos do edifício.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os moradores do prédio alegam que chegaram a conversar com o dono do galo para tentar um acordo, mas não tiveram sucesso. Foi então que os moradores registraram um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar para denunciar o caso como perturbação do sossego.

Segundo o registro feito pela PM, os policiais estiveram na porta da casa onde ficam os animais, mas não foram atendidos pelos moradores.