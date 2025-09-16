Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO INUSITADO

Abusado! Galo vira alvo de polícia após tirar sossego de vizinhos

O cacarejo do animal foi registrado em boletim de ocorrência em Uberlândia

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 12:59 h
Animal é criado junto com outras galinhas no quintal de uma casa
Animal é criado junto com outras galinhas no quintal de uma casa -

Um galo virou alvo de polêmica e até caso de polícia depois de estar tirando o sono dos vizinhos, literalmente. O cacarejo do animal, que é criado no quintal de uma casa em Uberlândia, está fazendo até mesmo quem mora perto, dormir em outro cômodo da casa para fugir do canto.

Um vídeo gravado por um dos moradores do edifício mostra o animal cacarejando às 2h30. De acordo com o g1, pessoas que vivem no prédio afirmam que a ave é criada nos fundos de uma casa junto com algumas galinhas, e o espaço em que elas são mantidas fica ao lado do prédio e bem próximo às janelas dos quartos do edifício.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Presidente da Câmara confirma que anistia será colocada em votação
Clandestina! Brasil proíbe venda de marca de azeite; veja qual
CPMI vai convocar familiares e sócios do 'Careca do INSS'

Os moradores do prédio alegam que chegaram a conversar com o dono do galo para tentar um acordo, mas não tiveram sucesso. Foi então que os moradores registraram um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar para denunciar o caso como perturbação do sossego.

Segundo o registro feito pela PM, os policiais estiveram na porta da casa onde ficam os animais, mas não foram atendidos pelos moradores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Galo polêmica Uberlândia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Animal é criado junto com outras galinhas no quintal de uma casa
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Animal é criado junto com outras galinhas no quintal de uma casa
Play

Torcedor é assassinado após recusar tirar a camisa do time do coração

Animal é criado junto com outras galinhas no quintal de uma casa
Play

PEC da Blindagem: deputado baiano engrossa fila de arrependidos

Animal é criado junto com outras galinhas no quintal de uma casa
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

x