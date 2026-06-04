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Acabou o Corpus Christi? Veja quando será o próximo feriado prolongado

Calendário ainda reserva datas que podem render folgas estendidas

Iarla Queiroz
Por
praia da barra
praia da barra - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira, 4, marcou uma das últimas oportunidades de descanso prolongado do primeiro semestre de 2026. Para quem já está de olho na próxima chance de emendar alguns dias de folga, o calendário ainda reserva datas favoráveis nos próximos meses.

A próxima oportunidade de um feriadão nacional acontecerá apenas em setembro. A Independência do Brasil será comemorada em 7 de setembro, uma segunda-feira, permitindo que muitos trabalhadores aproveitem um fim de semana prolongado de três dias.

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Setembro abre sequência de feriados favoráveis

Depois do intervalo entre junho e setembro, o calendário volta a oferecer datas que podem garantir descanso estendido.

O primeiro deles será justamente o Dia da Independência, celebrado em uma segunda-feira.

Setembro

  • 7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil.

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Outubro também terá feriadão

No mês seguinte, os brasileiros terão outra oportunidade de prolongar o descanso.

O feriado de Nossa Senhora Aparecida será celebrado em uma segunda-feira, favorecendo a emenda com o fim de semana.

Outubro

  • 12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida

Novembro concentra três datas importantes

Novembro será o mês com maior número de feriados nacionais e datas comemorativas no calendário.

Finados cairá em uma segunda-feira, enquanto o Dia da Consciência Negra será celebrado em uma sexta-feira, criando mais uma possibilidade de feriadão.

Já a Proclamação da República ocorrerá em um domingo.

Novembro

  • 2 de novembro (segunda-feira) — Finados
  • 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira) — Dia da Consciência Negra

Natal fecha o calendário com folga prolongada

O último feriado nacional de 2026 também será favorável para quem deseja descansar ou viajar.

O Natal cairá em uma sexta-feira, formando mais um fim de semana prolongado.

Dezembro

  • 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal

Veja os próximos feriados prolongados de 2026

Entre os feriados que podem render folgas estendidas para boa parte dos trabalhadores estão:

  • 7 de setembro (segunda-feira)
  • 12 de outubro (segunda-feira)
  • 2 de novembro (segunda-feira)
  • 20 de novembro (sexta-feira)
  • 25 de dezembro (sexta-feira)

Com isso, mesmo após Corpus Christi, os brasileiros ainda terão pelo menos quatro oportunidades de aproveitar feriadões até o encerramento de 2026.

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brasil feriadão

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