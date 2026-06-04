BRASIL
Acabou o Corpus Christi? Veja quando será o próximo feriado prolongado
Calendário ainda reserva datas que podem render folgas estendidas
O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira, 4, marcou uma das últimas oportunidades de descanso prolongado do primeiro semestre de 2026. Para quem já está de olho na próxima chance de emendar alguns dias de folga, o calendário ainda reserva datas favoráveis nos próximos meses.
A próxima oportunidade de um feriadão nacional acontecerá apenas em setembro. A Independência do Brasil será comemorada em 7 de setembro, uma segunda-feira, permitindo que muitos trabalhadores aproveitem um fim de semana prolongado de três dias.
Setembro abre sequência de feriados favoráveis
Depois do intervalo entre junho e setembro, o calendário volta a oferecer datas que podem garantir descanso estendido.
O primeiro deles será justamente o Dia da Independência, celebrado em uma segunda-feira.
Setembro
- 7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil.
Leia Também:
Outubro também terá feriadão
No mês seguinte, os brasileiros terão outra oportunidade de prolongar o descanso.
O feriado de Nossa Senhora Aparecida será celebrado em uma segunda-feira, favorecendo a emenda com o fim de semana.
Outubro
- 12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida
Novembro concentra três datas importantes
Novembro será o mês com maior número de feriados nacionais e datas comemorativas no calendário.
Finados cairá em uma segunda-feira, enquanto o Dia da Consciência Negra será celebrado em uma sexta-feira, criando mais uma possibilidade de feriadão.
Já a Proclamação da República ocorrerá em um domingo.
Novembro
- 2 de novembro (segunda-feira) — Finados
- 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República
- 20 de novembro (sexta-feira) — Dia da Consciência Negra
Natal fecha o calendário com folga prolongada
O último feriado nacional de 2026 também será favorável para quem deseja descansar ou viajar.
O Natal cairá em uma sexta-feira, formando mais um fim de semana prolongado.
Dezembro
- 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal
Veja os próximos feriados prolongados de 2026
Entre os feriados que podem render folgas estendidas para boa parte dos trabalhadores estão:
- 7 de setembro (segunda-feira)
- 12 de outubro (segunda-feira)
- 2 de novembro (segunda-feira)
- 20 de novembro (sexta-feira)
- 25 de dezembro (sexta-feira)
Com isso, mesmo após Corpus Christi, os brasileiros ainda terão pelo menos quatro oportunidades de aproveitar feriadões até o encerramento de 2026.