BRASIL
Água Crystal: saiba como identificar lote afetado e solicitar reembolso
Medida envolve mais de 374 mil unidades após identificação de bactéria em análise laboratorial
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento voluntário e a suspensão da comercialização de um lote da água mineral natural sem gás da marca Crystal após a identificação de uma bactéria durante análises laboratoriais.
A orientação é que os consumidores verifiquem imediatamente se possuem unidades do lote afetado e interrompam o consumo do produto em caso de confirmação.
A medida envolve a água produzida pela Mineração Bom Jesus Ltda., em Luziânia, Goiás, empresa que integra o Sistema Coca-Cola e é responsável pela marca Crystal.
Saiba identificar o lote afetado
O recolhimento atinge exclusivamente o lote identificado como P 200126.
Os consumidores devem procurar no corpo da embalagem a seguinte marcação:
LZ1 VAL 200127 3 P 200126
A validade do produto alvo da medida é 20 de janeiro de 2027.
Segundo a Anvisa, a identificação do lote e da validade está impressa diretamente na garrafa.
Leia Também:
Mais de 374 mil unidades foram distribuídas
De acordo com informações encaminhadas pela empresa à agência reguladora, o lote possui 374,4 mil garrafas de 500 ml distribuídas em diferentes estados.
A maior parte das unidades foi comercializada no Distrito Federal, que recebeu 230.443 garrafas.
Também foram enviados produtos para municípios de Goiás, Tocantins e São Paulo.
Distribuição por estado
Distrito Federal
230.443 garrafas
Tocantins
1.439 garrafas
- Arraias
- Combinado
- Novo Alegre
Goiás
66.768 garrafas
- Águas Lindas de Goiás
- Luziânia
- Novo Gama
- Valparaíso de Goiás
- Cidade Ocidental
- Santo Antônio do Descoberto
- Planaltina de Goiás
- Cristalina
- Formosa
- Campos Belos
- Alexânia
- Abadiânia
- Catalão
São Paulo
75.750 garrafas
- Sorocaba
- Itapetininga
- Itu
- São Roque
- Tatuí
O que fazer se você comprou a água?
A recomendação da Anvisa é simples:
- Verifique se a garrafa pertence ao lote P 200126;
- Suspenda imediatamente o consumo caso a identificação seja confirmada;
- Entre em contato com a empresa para solicitar substituição ou reembolso.
Os consumidores podem buscar atendimento pelos seguintes canais:
- Telefone: 0800 061 5000
- E-mail: [email protected]
Segundo a empresa, o recolhimento foi iniciado assim que o problema foi identificado e aproximadamente 99,2% das unidades já não estariam mais disponíveis para comercialização.
Entenda o que motivou o recolhimento
A investigação teve início após uma coleta de rotina realizada pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa-DF).
Durante a análise conduzida pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), foi detectada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em uma amostra do produto.
O resultado foi posteriormente confirmado por meio da contraprova prevista pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, originando o Laudo de Análise Fiscal Definitivo nº 76.CP.0/2026.
Com a confirmação da contaminação, o lote foi interditado e o caso comunicado à Anvisa.
Empresa diz que medida é preventiva
Em nota divulgada pela agência reguladora, a Mineração Bom Jesus informou que realizou uma investigação interna para identificar as possíveis causas da ocorrência e apresentou documentação às autoridades sanitárias.
A empresa também afirmou que participou de reuniões com representantes da Anvisa e vem colaborando durante todo o processo de apuração.
“Desde a notificação, foram realizadas análises em mais de 300 amostras no processo e nos produtos, todas com resultados negativos para quaisquer microrganismos indicadores de contaminação. Considerando o alto giro do produto nos pontos de venda, não há indicação de que esse lote ainda esteja disponível no mercado”, informou a empresa em nota.