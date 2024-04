Acidente de ônibus deixa ao menos sete mortos e 15 feridos | A TARDE

Um ônibus virou na madrugada desta quarta-feira, 17,em São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Ao menos sete pessoas morreram e outras 15 foram levadas ao Hospital de São João Evangelista.

Outros passageiros ficaram presos às ferragens e foram resgatados por uma equipe do Corpo de Bombeiros. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista afirmou que tentou desviar de cachorros que estavam na pista, quando perdeu o controle do veículo.

Ainda segundo a polícia, o motorista realizou o teste do bafômetro e teve resultado negativo para consumo de álcool. O veículo tinha 48 passageiros no momento do acidente. Com destino a Minas Novas, o ônibus saiu de Belo Horizonte.