BRASIL

Adeus ao box de vidro: a tendência que promete dominar 2026

O novo queridinho dos banheiros promete estilo, economia e zero mofo

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

25/09/2025 - 14:56 h
walk-in shower
walk-in shower -

O clássico box de vidro ou acrílico está perdendo espaço. A grande aposta para 2026 é o chuveiro aberto, também conhecido como walk-in shower.

A proposta une modernidade, facilidade na manutenção e um detalhe importante: resistência ao mofo.

Antes vistos apenas em hotéis de luxo e spas sofisticados, esses banheiros começam a ganhar cada vez mais adeptos nas residências, principalmente pela sensação de amplitude que oferecem — até mesmo em espaços compactos.

Amplitude sem barreiras

Ao dispensar portas e divisórias, o chuveiro aberto reforça o estilo minimalista e cria um ambiente mais funcional. O resultado é um banheiro visualmente maior e muito mais prático no dia a dia.

Além da estética, o modelo traz benefícios para a saúde: como não há cantos ou frestas que acumulam umidade, o mofo encontra dificuldade para se formar.

Mais acessibilidade e conforto

Outro ponto forte desse formato é a circulação livre. Sem obstáculos, o banheiro se torna inclusivo e seguro, atendendo tanto jovens e famílias quanto idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Tudo isso sem abrir mão da elegância no design.

Materiais que fazem sucesso

Entre as opções de acabamento, o microcimento vem roubando a cena. Resistente e uniforme, cria superfícies contínuas, fáceis de limpar e que combinam perfeitamente com detalhes em madeira, torneiras pretas e uma iluminação suave.

Pedras naturais e revestimentos especiais também aparecem como alternativas para quem busca diferentes estilos — do rústico ao clássico.

Por que tanta gente está aderindo

  • Fácil manutenção: sem frestas, a limpeza fica muito mais simples.
  • Antimofo: superfícies lisas secam rápido e evitam infiltrações.
  • Design clean: linhas retas deixam o espaço mais leve e sofisticado.
  • Versatilidade: funciona bem em banheiros pequenos e grandes.
  • Eficiência: com tecnologias modernas, ainda ajuda a economizar água e energia.

Sustentabilidade no dia a dia

Mais do que uma moda passageira, o chuveiro aberto reflete uma preocupação crescente com o meio ambiente. Como os materiais são mais duráveis, reformas se tornam menos frequentes, reduzindo custos e impactos ambientais.

O que parecia um luxo exclusivo se mostra agora como uma solução prática, acessível e sustentável — tendência que promete dominar os projetos arquitetônicos nos próximos anos.

