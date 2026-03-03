Adeus fila? App garante entrega de supermercado em apenas 15 minutos

Siga o A TARDE no Google

Novo serviço promete movimentar o mercado brasileiro - Foto: Reprodução| Freepik

Um novo serviço promete movimentar o mercado brasileiro de entregas ultrarrápidas. O Amazon Now inicia operação no Brasil nesta terça-feira, 3, com a proposta de entregar itens essenciais em até 15 minutos.

Segundo a presidente da Amazon, Juliana Sztrajtman, o lançamento faz parte de uma estratégia prioritária de investimentos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Agora, com o Amazon Now, introduzimos entregas em minutos e, pela primeira vez no país, categorias inteiramente novas — alimentos frescos e congelados — que transformam a forma como os brasileiros podem fazer suas compras urgentes de mercearia. Essa evolução reforça nosso compromisso em estabelecer novos padrões de conveniência para nossos clientes”, afirmou.

Onde vai operar?

A novidade chega em meio à concorrência com empresas como Mercado Livre e 99, que também atuam no segmento de entregas rápidas.

As operações serão implementadas de forma gradual até o dia 9 de março nas seguintes cidades: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Belo Horizonte (MG). No entanto, existem projetos para expandir em outros estados.

Sobre o Amazon Now

Após testes e operações no México e nos Estados Unidos, o Amazon Now estreia no Brasil com algumas condições específicas:

Taxa de entrega de R$ 5,49

Frete grátis para assinantes do Amazon Prime

Isenção de taxa de serviço por tempo indeterminado, como benefício para os primeiros usuários