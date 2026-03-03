Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTREIA

Adeus fila? App garante entrega de supermercado em apenas 15 minutos

Serviço promete movimentar o mercado brasileiro

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

03/03/2026 - 16:44 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Novo serviço promete movimentar o mercado brasileiro
Novo serviço promete movimentar o mercado brasileiro -

Um novo serviço promete movimentar o mercado brasileiro de entregas ultrarrápidas. O Amazon Now inicia operação no Brasil nesta terça-feira, 3, com a proposta de entregar itens essenciais em até 15 minutos.

Segundo a presidente da Amazon, Juliana Sztrajtman, o lançamento faz parte de uma estratégia prioritária de investimentos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Agora, com o Amazon Now, introduzimos entregas em minutos e, pela primeira vez no país, categorias inteiramente novas — alimentos frescos e congelados — que transformam a forma como os brasileiros podem fazer suas compras urgentes de mercearia. Essa evolução reforça nosso compromisso em estabelecer novos padrões de conveniência para nossos clientes”, afirmou.

Leia Também:

Míssil supera 4 mil km/h e posiciona Brasil em cenário da guerra aérea
Mulher é presa após comprar R$ 1 milhão em calças jeans
VAR no Senado? Otto Alencar ironiza votação contra Lulinha em CPMI

Onde vai operar?

A novidade chega em meio à concorrência com empresas como Mercado Livre e 99, que também atuam no segmento de entregas rápidas.

As operações serão implementadas de forma gradual até o dia 9 de março nas seguintes cidades: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Belo Horizonte (MG). No entanto, existem projetos para expandir em outros estados.

Sobre o Amazon Now

Após testes e operações no México e nos Estados Unidos, o Amazon Now estreia no Brasil com algumas condições específicas:

  • Taxa de entrega de R$ 5,49
  • Frete grátis para assinantes do Amazon Prime
  • Isenção de taxa de serviço por tempo indeterminado, como benefício para os primeiros usuários
  • O aplicativo oferecerá produtos de varejo, incluindo: frutas, verduras, carnes e bebidas. Além de itens de limpeza e higiene pessoal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amazon Aplicativo mercado brasileiro supermercado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Novo serviço promete movimentar o mercado brasileiro
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Novo serviço promete movimentar o mercado brasileiro
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Novo serviço promete movimentar o mercado brasileiro
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Novo serviço promete movimentar o mercado brasileiro
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

x