Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Adeus sinal interminável? Capital ativa semáforos com IA

Cruzamento passa a operar com sistema inteligente que ajusta o tempo em tempo real

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

21/02/2026 - 14:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tecnologia com câmeras e sensores promete menos espera
Tecnologia com câmeras e sensores promete menos espera -

Motoristas que circulam pelo bairro Sítio Cercado, em Curitiba, já começam a notar uma diferença no trânsito. O cruzamento das ruas Izaac Ferreira da Cruz, Sertaneja e João Socha passou a operar com tecnologia baseada em inteligência artificial.

A proposta é direta: diminuir o tempo de espera no sinal vermelho e melhorar a fluidez, especialmente nos horários de maior movimento.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona o novo sistema

A novidade integra o sistema adaptativo semafórico da capital paranaense. Em vez de operar com ciclos fixos, como nos modelos tradicionais, os novos equipamentos utilizam câmeras, sensores e algoritmos que analisam o fluxo em tempo real.

Se uma das vias registra maior volume de veículos, o tempo de sinal verde é ampliado automaticamente. Quando o tráfego diminui, o ciclo é encurtado. O ajuste acontece de forma dinâmica, conforme a demanda.

O sistema também identifica a presença de pedestres, garantindo travessias mais seguras — ponto considerado estratégico em áreas com grande circulação de estudantes e idosos.

Leia Também:

Adeus baliza e rampa? Detran muda prova prática da CNH
Após 30 anos, corpos dos Mamonas Assassinas serão exumados; saiba motivo
Nikolas Ferreira visita Bolsonaro e rebate Eduardo: "Prioridade é nos atacar?"
Polilaminina: pesquisa brasileira faz tetraplégicos andarem, mas não é para todos

Por que o cruzamento foi escolhido

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), o ponto era classificado como crítico devido ao intenso fluxo gerado por escolas, centros comerciais, academias, condomínios e linhas de transporte coletivo.

A modernização faz parte de um pacote de investimentos da Prefeitura de Curitiba, que destinou cerca de R$ 12 milhões em 2025 para atualizar a sinalização semafórica da cidade.

Atualmente, sistemas semelhantes já operam em 44 vias do município. Apenas a revitalização do cruzamento no Sítio Cercado recebeu mais de R$ 223 mil, valor que inclui melhorias de acessibilidade e instalação de novos semáforos para pedestres.

Para quem enfrenta congestionamentos diários, a expectativa é que a inteligência artificial ajude a reduzir filas, organizar melhor o tráfego e tornar o deslocamento mais eficiente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Inteligêcnia artificial Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tecnologia com câmeras e sensores promete menos espera
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Tecnologia com câmeras e sensores promete menos espera
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Tecnologia com câmeras e sensores promete menos espera
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Tecnologia com câmeras e sensores promete menos espera
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x