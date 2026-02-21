Adeus sinal interminável? Capital ativa semáforos com IA

Siga o A TARDE no Google

Tecnologia com câmeras e sensores promete menos espera - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Motoristas que circulam pelo bairro Sítio Cercado, em Curitiba, já começam a notar uma diferença no trânsito. O cruzamento das ruas Izaac Ferreira da Cruz, Sertaneja e João Socha passou a operar com tecnologia baseada em inteligência artificial.

A proposta é direta: diminuir o tempo de espera no sinal vermelho e melhorar a fluidez, especialmente nos horários de maior movimento.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona o novo sistema

A novidade integra o sistema adaptativo semafórico da capital paranaense. Em vez de operar com ciclos fixos, como nos modelos tradicionais, os novos equipamentos utilizam câmeras, sensores e algoritmos que analisam o fluxo em tempo real.

Se uma das vias registra maior volume de veículos, o tempo de sinal verde é ampliado automaticamente. Quando o tráfego diminui, o ciclo é encurtado. O ajuste acontece de forma dinâmica, conforme a demanda.

O sistema também identifica a presença de pedestres, garantindo travessias mais seguras — ponto considerado estratégico em áreas com grande circulação de estudantes e idosos.

Por que o cruzamento foi escolhido



De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), o ponto era classificado como crítico devido ao intenso fluxo gerado por escolas, centros comerciais, academias, condomínios e linhas de transporte coletivo.

A modernização faz parte de um pacote de investimentos da Prefeitura de Curitiba, que destinou cerca de R$ 12 milhões em 2025 para atualizar a sinalização semafórica da cidade.

Atualmente, sistemas semelhantes já operam em 44 vias do município. Apenas a revitalização do cruzamento no Sítio Cercado recebeu mais de R$ 223 mil, valor que inclui melhorias de acessibilidade e instalação de novos semáforos para pedestres.

Para quem enfrenta congestionamentos diários, a expectativa é que a inteligência artificial ajude a reduzir filas, organizar melhor o tráfego e tornar o deslocamento mais eficiente.