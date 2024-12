Adolescente integrante da 'equipe do ódio' é morto em confronto

- Foto: Reprodução

O adolescente Gabriel do Nascimento Barros, de 17 anos, conhecido como Chinaide, foi morto na noite de domingo, em confronto com policiais do 14º BPM (Bangu). Integrante da "Equipe do Ódio", ligada ao Comando Vermelho, o adolescente é identificado pela polícia como "puxador de guerra". Na ocasião, ele tentava invadir, junto a comparsas, a comunidade do Catiri, na Zona Oeste, área de milícia.

No registro de ocorrência, consta que Gabriel foi encontrado já sem vida pelos agentes. Ele estava em posse de um fuzil AK-47 e de uma pistola. Outro suspeito foi baleado no confronto e levado com vida para o Hospital Albert Schweitzer.

Leia também:

>> Investigação: cadela morre enforcada em pet shop

>> Pesca mortal: jovem é morto a marretadas após ser atraído para pescaria

>> Suspeito de matar CEO de seguradora em Nova York é preso

O adolescente também é apontado como "puxador" de uma disputada territorial que aconteceu no Catiri, em 9 de novembro. Naquele dia, um grupo de traficantes do CV matou o miliciano Leandro de Carvalho Braz, de 21 anos, chamado de "Jamal do Catiri". Ele foi encurralado, a luz do dia, na Estrada da Cancela Preta.

"Equipe do Ódio"

Segundo a Polícia Civil, os integrantes da "Equipe do Ódio" residem no Complexo da Penha e são especializados no roubo de veículos. A maioria deles é adolescente ou novato no tráfico, o que justificaria essa atuação mais arriscada nas ruas. Os delitos acontecem em diferentes regiões da cidade.